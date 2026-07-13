Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang

Tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Koizumi Shinjiro.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Thu Trang.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, đào tạo...; nhấn mạnh chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng; tăng cường quan hệ tin cậy, gắn bó, thực chất, hiệu quả giữa hai Bộ Quốc phòng và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản và tiến hành hội đàm nhằm đánh giá hiệu quả hợp tác thời gian qua; trao đổi các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới.

Trên tinh thần trao đổi chân thành, thẳng thắn, hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản những năm qua không ngừng mở rộng và phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác, giao lưu; hợp tác giáo dục, đào tạo; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. Ảnh: Thu Trang.

Trao đổi với Bộ trưởng Koizumi Shinjiro về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không”. Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản vừa qua đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh và cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản hằng năm dành các suất học bổng chuyên ngành quân sự cho cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam; mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật cho học viên quân sự Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Nhật Bản sang dự các khóa học quan chức quốc phòng quốc tế và tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại hội đàm. Ảnh: Thu Trang.

Nhấn mạnh hợp tác cứu hộ, cứu nạn là việc rất ý nghĩa và cần thiết, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng cứu hộ, cứu nạn hai bên tiếp tục thúc đẩy, hiện thực hóa Bản ghi nhớ hợp tác về cứu hộ cứu nạn (ký tháng 12-2025) bằng các nội dung hợp tác cụ thể và thiết thực.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12-2026.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Thu Trang.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5-2026, trong đó hai bên đã công bố sáng kiến Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP); cuộc gặp giữa Bộ trưởng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore; chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua... Các chuyến thăm là minh chứng cho thấy sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Koizumi Shinjiro nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, việc phối hợp chặt chẽ và củng cố quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng là cơ sở nền tảng để hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bày tỏ sự nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro khẳng định Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương xứng tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước.