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Bắt giữ phương tiện vận chuyển cát lậu ở Hà Tĩnh

Hạo Nhiên

Đang vận chuyển 40m³ cát không có nguồn gốc hợp pháp đi tiêu thụ, N.V.M đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển khoảng 40m³ cát không có nguồn gốc hợp pháp.

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Phương tiện vận chuyển cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 05/7, tại tuyến sông Lam đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, Đội Cảnh sát đường thủy – Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển khoảng 40m³ cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Được biết, người điều khiển phương tiện là N.V.M. (SN: 1974, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An), điều khiển thuyền vỏ thép số hiệu NA-6491.

Hiện, cơ quan Công an đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tang vật liên quan để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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