Bắt giữ 51 người trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ của Metaland

Ngày 28/6, Công an TP HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt 51 người bao gồm Ban Giám đốc, nhân viên, kế toán Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (trụ sở tại phường Chợ Quán, TP HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ.

Các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, điều hành và những người tham gia giúp sức.

Qua điều tra, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP HCM) được xác định hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự các doanh nghiệp đã bị Công an TP HCM triệt phá trước đó.

Theo cơ quan điều tra, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland để mở rộng hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, điều hành bộ phận kinh doanh; còn Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của nhóm này là hệ thống quản lý bán hàng, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, telesale, kế toán và nhiều bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ nhằm tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng và thu tiền.

Theo điều tra, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham gia các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập và khả năng tài chính trước khi chuyển cho nhân viên kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất nhằm quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn để tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Công an TP HCM bắt 51 người Công ty Metaland

Để tạo cảm giác khách hàng được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng rồi cho phép nhân viên chủ động giảm giá trong khung quy định. Ngoài hoa hồng, nhân viên còn được thưởng nếu bán sản phẩm với mức giá cao nhất.

Sau khi khách hàng thanh toán, doanh nghiệp tiếp tục chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên” nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định công ty thực tế không hề cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Khoản tiền này chỉ được trích từ chính số tiền khách hàng đã đóng để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục lôi kéo thêm các bị hại khác.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng và khách hàng khi phát sinh khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên cũng nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã rà soát, xác minh, làm việc với nhiều bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng.