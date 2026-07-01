65 năm giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc

Suốt 65 năm (5/7/1961 - 5/7/2026) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lịch sử phát triển của Lữ đoàn Thông tin 602 luôn gắn liền với chặng đường xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân chủng Hải quân anh hùng. Là lực lượng nòng cốt bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) của Quân chủng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã luôn giữ vững "mạch máu" TTLL trong mọi tình huống, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây đắp truyền thống vẻ vang: "Kiên trì anh dũng, đoàn kết sáng tạo, khắc phục khó khăn, chính xác kịp thời, an toàn vững chắc".

Tổ chức bảo quản, sửa chữa khí tài thông tin. Ảnh tư liệu

Xây dựng lực lượng, lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Mỹ

Ngày 5/7/1961, Cục Hải quân ra Quyết định số 961/HQ-B4 về việc thành lập Đại đội 3 Thông tin Hải quân (tiền thân của Lữ đoàn Thông tin 602 ngày nay). Những ngày đầu thành lập, tuy có nhiều khó khăn, trang bị máy móc còn thô sơ, cán bộ, chiến sĩ được bổ sung từ các nơi về, trình độ chuyên môn hạn chế, kinh nghiệm chưa có, nhưng với ý chí và quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 Thông tin đã khắc phục khó khăn, cùng với các lực lượng thông tin khác của Bộ tư lệnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chỉ huy, góp phần làm nên thắng lợi trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày 2 và ngày 5/8/1964.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày 29/9/1964, Bộ tư lệnh Hải quân ra Quyết định số 649/HQ-B4 triển khai Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu thành lập Tiểu đoàn 2 Thông tin Hải quân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, với tinh thần “Đâu cần thông tin có, khó mấy thông tin vẫn thông suốt”, Tiểu đoàn 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTLL, phục vụ Quân chủng chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng Hải quân chiến đấu trên toàn vùng duyên hải miền Bắc.

Đơn vị bảo đảm TTLL cho Đoàn Đặc công 126 lập chiến công tại Cửa Việt - Đông Hà; cho lực lượng công binh và tàu thuyền Hải quân rà phá bom mìn, đánh thắng cuộc phong tỏa đường biển, cảng Hải Phòng; góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (1972).

Tiểu đoàn còn bảo đảm TTLL cho các đoàn tàu không số chi viện chiến trường miền Nam, góp phần làm nên kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; bảo đảm TTLL cho lực lượng Hải quân giải phóng các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa và vùng biển Tây Nam, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lớp học báo vụ của Đại đội 3 Thông tin. Ảnh tư liệu

Vươn xa cùng nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo

Sau ngày đất nước thống nhất, để bảo đảm TTLL của Quân chủng được vươn xa và trải rộng từ Bắc vào Nam, từ đất liền đến hải đảo, đến các tàu hoạt động trên biển, ngày 12/2/1977, Bộ tư lệnh Hải quân ra quyết định lâm thời thành lập Trung đoàn Thông tin Hải quân trên cơ sở Tiểu đoàn 2, lấy phiên hiệu là 121.

Ngày 10/6/1977, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn Thông tin 602 Hải quân trên cơ sở Trung đoàn 121, có nhiệm vụ bảo đảm TTLL thông suốt, kịp thời cho Bộ tư lệnh Hải quân lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Quân chủng; sẵn sàng cơ động sở chỉ huy và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Trong giai đoạn này, Trung đoàn Thông tin 602 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL phục vụ Quân chủng thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Đơn vị hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong toàn quân, bảo đảm TTLL phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" và các hoạt động bành trướng, độc chiếm Biển Đông của các thế lực thù địch.

Đồng thời, Trung đoàn bảo đảm TTLL cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong nước và quốc tế, đối ngoại quân sự, tuần tra chung giữa Việt Nam với các quốc gia có biển trong khu vực, góp phần nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam và đất nước trên trường quốc tế.

Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh do đơn vị cung cấp

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân tiến lên chính quy, hiện đại, ngày 2/11/2004, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 146/QĐ-QP về việc chấn chỉnh, nâng cấp Trung đoàn Thông tin 602 thành Lữ đoàn Thông tin 602, đánh dấu bước trưởng thành về biên chế tổ chức, xây dựng lực lượng của đơn vị.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Lữ đoàn đã không ngừng được phát triển về lực lượng và phương tiện. Từ 2 tổ đài trang bị máy VTĐ 15W-20W, máy phát điện quay tay, dây bọc dã chiến, tổng đài 10 số, đơn vị từng bước được đầu tư, biên chế nhiều trang bị, khí tài mới, hiện đại. Hiện nay, Lữ đoàn đã xây dựng hệ thống tổng trạm thông tin với hàng trăm kênh liên lạc suốt từ Bắc tới Nam, nối liền đất liền với hải đảo xa xôi, với các tàu hoạt động trên biển.

Hệ thống thông tin của Lữ đoàn được hiện đại hóa theo hướng công nghệ cao, kỹ thuật số, đa phương tiện, hòa mạng toàn quân, quốc gia và quốc tế. Phương thức bảo đảm thông tin đã được phát triển đa dạng, không chỉ liên lạc bằng báo moóc - thoại - tín hiệu - vận động mà có cả hệ thống truyền số liệu, truyền hình, thông tin vệ tinh, viba,…

Ngoài ra, đơn vị còn được trang bị bộ xe Tổng trạm thông tin cơ động, Hệ thống xe Chỉ huy tham mưu đa năng, Hệ thống truyền hình cơ động cấp chiến dịch tích hợp nhiều chức năng, có khả năng cơ động nhanh, triển khai, thu hồi nhanh chóng, sẵn sàng cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên giao.

Hằng năm, Lữ đoàn Thông tin 602 luôn bảo đảm tốt TTLL cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; chuyển, nhận công điện, video, ảnh về Sở chỉ huy Quân chủng, tỷ lệ bảo đảm TTLL đạt trên 99%, vượt kế hoạch trên giao.

Luyện tập xe thông tin cơ động tại Lữ đoàn Thông tin 602. Ảnh do đơn vị cung cấp

Tiếp nối truyền thống, làm chủ công nghệ hiện đại

Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định; tình hình trên biển Đông có nhiều diễn biến khó lường, cùng với nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đã và đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho Lữ đoàn Thông tin 602 càng cao hơn.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 602 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao.

Cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chủ trì phải luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, thực hiện phương châm: "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo". Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là năng lực khai thác, làm chủ trang bị, khí tài thông tin thế hệ mới; trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh; kiến thức và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Quân đội. Đồng thời, không ngừng nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tâm huyết với công việc, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lữ đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân", Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa" và Cuộc vận động 50… phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; khai thác có hiệu quả khí tài mới được trang bị. Cùng với đó, chú trọng tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 602 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.