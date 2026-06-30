Xử lý nhóm trộm cầu đá cổ tại Hải Phòng như thế nào?

Mới đây, Công an phường Ái Quốc (TP Hải Phòng) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng liên quan vụ trộm nhiều phiến đá của cầu đá cổ Đồng Tràng hơn 100 năm tuổi tại phường Ái Quốc.

Ba đối tượng bị điều tra gồm: Lương Đình Quý và Lê Văn Chi, cùng sinh năm 1991, Phú Văn Sáng (SN 1989), cùng trú tại xã An Lão, Hải Phòng.

Hiện trường vụ cầu đá cổ bị trộm cắp.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống dưới góc nhìn pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhìn nhận, đây là vụ án trộm cắp tài sản rất táo tợn, các đối tượng sử dụng ô tô có trọng tài lớn để cẩu và chiếm đoạt cấu kiện cầu đá cổ nhằm mục đích bán lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng có sự bàn bạc, thỏa thuận, phân công cùng thực hiện hành vi phạm tội nên có yếu tố đồng phạm. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, khoảng 0h10, ngày 16/6/2026, Quý điều khiển xe ô tô tải cẩu của mình chở Chi và rủ thêm Phú Văn Sáng cùng đi đến vị trí cầu đá Đồng Tràng. Sau đó, Chi và Phú sử dụng các dây đai buộc và các cấu kiện của cầu đá để Quý điều khiển cần cẩu nhấc 4 nhịp cầu của cầu đá, gồm các cấu kiện: 12 phiến đá mặt cầu (quá trình cầu làm vỡ, gãy 4 phiến), 4 dầm ngang bằng đá tự nhiên (đá xanh đen) đặt lên thùng xe.

Sau đó nhóm Quý chở các cấu kiện cầu đá trộm cắp được bán cho một người ở tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 3 đối tượng trên, thu được toàn bộ số cấu kiện cầu đá các đối tượng trộm cắp, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Luật sư Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản là hành vi trộm cắp tài sản. Người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 173 bộ luật hình sự sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định các đối tượng trộm cắp tài sản là cấu kiện cầu đá cổ có giá trị khoảng 200.000.000 đồng nên các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo quy định tại khoản 3, điều 173 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu định giá tài sản để xác định giá trị tài sản mà các đối tượng có mục đích chiếm đoạt, bao gồm cả các phiến đá bị gãy, hỏng do quá trình các đối tượng vận chuyển gây ra. Toàn bộ tài sản mà các đối tượng có mục đích chiếm đoạt đều được xác định là hậu quả của vụ án, là cơ sở để xác định khung hình phạt.

Điều đáng chú ý trong vụ án này là ngoài các bị can đã được phát hiện, có quyết định khởi tố, còn có một số người biết sự việc, thậm chí còn thỏa thuận mua lại các cấu kiện đá này. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi, nhận thức của những người có liên quan để xác định có đồng phạm hay không, có dấu hiệu của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hay không để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra cơ quan chức năng cũng làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý đối với công trình, nếu có hành vi thiếu trách nhiệm, buông lòng quản lý gây ra thiệt hại người vi phạm cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Đây là hành vi trộm cắp tài sản công với loại tài sản có trọng lượng lớn, khó tiêu thụ, dễ bị phát hiện cho thấy các đối tượng có ý thức coi thường pháp luật. Do đó, các đối tượng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Đồng thời cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tránh các vụ việc tương tự có thể xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”, luật sư Cường nêu ý kiến.

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