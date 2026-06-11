Vụ án đầu tiên về bản quyền phần mềm ở Việt Nam: Khám xét khẩn cấp 5 địa điểm

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ liên quan hoạt động cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm.

Đây được xác định là vụ án đầu tiên trên cả nước bị khởi tố liên quan hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền, SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua kiểm tra, các máy tính này được cài đặt hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng crack, key lậu hoặc các công cụ kích hoạt trái phép nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền.

Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính có dấu hiệu kích hoạt bản quyền phần mềm không hợp pháp. Số máy này được cung cấp bởi Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution có trụ sở tại Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc đối với Khuất Tiến Minh, sinh năm 1990, là Giám đốc Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek- solution tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra cho biết giá trị bản quyền hợp pháp của Windows và Microsoft Office dao động từ 4-9 triệu đồng/máy. Với số lượng máy tính vi phạm được phát hiện, thiệt hại đối với chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng.

Ngoài thiệt hại kinh tế, việc sử dụng phần mềm không bản quyền còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, tạo điều kiện cho mã độc, phần mềm gián điệp xâm nhập, gây rủi ro cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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