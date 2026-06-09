U19 Việt Nam chờ đợi kết quả cuối cùng để vào bán kết Đông Nam Á

Tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi hiện phụ thuộc vào kết quả trận U19 Australia - U19 Campuchia ở lượt cuối bảng C, diễn ra lúc 20 giờ ngày 9/6.

U19 Việt Nam sẽ vào bán kết nếu U19 Australia đánh bại U19 Campuchia. Nếu 2 đội hòa nhau, U19 Australia và U19 Campuchia cùng có 4 điểm, khiến U19 Việt Nam bị loại.

Trường hợp U19 Campuchia gây bất ngờ thắng U19 Australia, đội bóng xứ chuột túi vẫn chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. U19 Australia hiện có hiệu số +10, vượt mức +4 của U19 Việt Nam.

U19 Thái Lan ăn mừng thắng ngược U19 Malaysia ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 8/6.

Trước đó, U19 Việt Nam đứng trước nguy cơ sớm dừng bước nếu U19 Thái Lan và U19 Malaysia hòa nhau ở lượt cuối bảng B. Khi ấy, U19 Malaysia sẽ có kết quả đủ tốt để vượt qua thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Tuy nhiên, kịch bản bất lợi không xảy ra. Trên sân Deli Serdang, Indonesia, U19 Thái Lan và U19 Malaysia nhập cuộc quyết liệt, tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với nhiều tình huống va chạm căng thẳng, khiến trọng tài liên tục phải rút thẻ phạt.

U19 Malaysia mở tỉ số ở phút 13 nhưng U19 Thái Lan nhanh chóng giành lại thế chủ động. Đội bóng trẻ xứ Chùa vàng ghi liền 2 bàn ở các phút 21 và 43, vượt lên dẫn ngược 2-1.

Đúng phút cuối hiệp 1, U19 Malaysia đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng bàn gỡ hòa 2-2. Sang hiệp 2, đôi bên tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng, không bên nào có dấu hiệu chủ trương cầu hòa.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 79 khi hậu vệ U19 Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, tiền đạo Kongsri dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-2 cho U19 Thái Lan.

Trong những phút còn lại, U19 Malaysia đẩy cao tốc độ nhưng xử lý vội vàng, không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. U19 Thái Lan tập trung bảo toàn lợi thế, nhiều lần sử dụng tiểu xảo khiến trận đấu thêm căng thẳng, thậm chí có thời điểm cầu thủ 2 đội suýt ẩu đả.

Chiến thắng nghẹt thở giúp U19 Thái Lan khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, đứng đầu bảng B và giành vé vào bán kết. Trái lại, nhiều cầu thủ U19 Malaysia bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc vì bị loại dù vẫn xếp nhì bảng.

Khi xét thành tích giữa các đội nhì bảng, U19 Malaysia có cùng 3 điểm như U19 Việt Nam nhưng chỉ đạt hiệu số +2. Vì vậy, U19 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm cạnh tranh suất đi tiếp còn lại.

U19 Việt Nam vẫn phải chờ kết quả lượt cuối bảng C mới biết có đủ điều kiện vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 hay không.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Medan và Deli Serdang, Indonesia từ ngày 1 đến 13/6. Bảng A gồm U19 Indonesia, U19 Việt Nam, U19 Myanmar và U19 Timor Leste. Bảng B có U19 Thái Lan, U19 Malaysia, U19 Singapore và U19 Brunei. Bảng C gồm U19 Australia, U19 Campuchia và U19 Philippines.

Theo thể thức, 3 đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Do bảng C chỉ có 3 đội, kết quả đối đầu với đội cuối bảng không được tính khi so sánh các đội nhì bảng A và B.

Vì vậy, chiến thắng 3-0 của U19 Việt Nam trước U19 Timor Leste không được tính trong bảng so sánh. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi giữ lợi thế nhờ trận thắng U19 Myanmar 5-0, nhưng vẫn phải chờ kết quả lượt cuối bảng C.