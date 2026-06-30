Thảm họa động đất ở Venezuela, số người tử vong vượt 1.700

AP dẫn thông tin từ Chính phủ Venezuela cho biết, sau hơn 600 dư chấn kể từ trận động đất kép hôm 24/6, một trận động đất có cường độ trung bình đã xảy ra cách Caraballeda 27 km về phía bắc trên bờ biển của Venezuela hôm 29/6.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, dư chấn này mạnh 4,6 độ Richter.

Số người tử vong vượt 1.700, nỗ lực cứu hộ tiếp diễn

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez cho biết không có báo cáo về thiệt hại nhưng dư chấn này đã khiến người dân ở thủ đô Caracas lo sợ và đổ ra ngoài đường.

"Chúng tôi lại phải ra ngoài đường. Tôi không biết bao giờ chúng tôi mới có được một giây phút bình yên thực sự”, bà Concepción Hernández, 51 tuổi, chia sẻ khi sơ tán khỏi căn hộ của mình ở khu Chacao, Caracas.

Tính đến ngày 29/6, hơn 1.700 người đã thiệt mạng trong thảm họa động đất kép ở Venezuela hôm 24/6.

Hàng chục quốc gia đã đề nghị hỗ trợ Venezuela trong hoạt động tìm kiếm cứu hộ và khắc phục hậu quả sau cơn địa chấn.

Người dân và nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở La Guaira, Venezuela, ngày 28/6/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Trong cuộc họp báo với các phóng viên, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 300 nhân viên cứu hộ từ Mỹ đang làm việc tại hiện trường và mỗi ngày có khoảng hai chục máy bay vận tải quân sự C-17 chở hàng tiếp tế đến (Venezuela).

"Quân đội Mỹ cũng đang hỗ trợ sửa chữa tại cảng La Guaira để cho phép hàng viện trợ được vận chuyển bằng đường biển và điều tiết giao thông hàng không sau khi động đất phá hủy một phần tháp điều khiển tại sân bay quốc tế Simón Bolívar ở Caracas", một quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Trong một bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết điện đã được khôi phục cho 90% khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là bang La Guaira. Ông nói thêm rằng chính quyền đang gấp rút đánh giá các tòa nhà bị hư hại vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm và đã thiết lập 15 cơ sở tạm trú cho người dân.

Mức độ thiệt hại toàn diện chưa được xác định cụ thể?

Theo AP, các chuyên gia đang gặp khó khăn trong việc đánh giá mức độ thiệt hại của trận động đất kép vừa qua, nhưng nhìn chung họ đều đồng ý rằng con số do Chính phủ Venezuela đưa ra thấp hơn so với thực tế.

Chủ tịch Jorge Rodríguez thông báo, tính đến ngày 29/6, trận động đất đã ảnh hưởng đến tổng cộng 15.866 người. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết có tới 6,8 triệu trong số gần 30 triệu dân của Venezuela có thể bị ảnh hưởng. Hội Chữ thập đỏ Venezuela cho hay họ dự kiến ​​sẽ đáp ứng nhu cầu của ít nhất 300.000 người trong hai năm tới.

Trong khi ông Rodríguez nói rằng số lượng tòa nhà bị hư hại hoặc sụp đổ là 855, thì đánh giá sơ bộ của NASA lại cho thấy con số đó lên tới 58.870 tòa nhà. Đánh giá này dựa trên hình ảnh radar từ vệ tinh Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, vốn có khả năng phát hiện những thay đổi trong cơ sở hạ tầng.

Do tình trạng hỗn loạn và dịch vụ điện thoại kém, nhiều người Venezuela đã chuyển sang sử dụng các cơ sở dữ liệu kỹ thuật số phi chính phủ để báo cáo người thân mất tích. Hơn 50.000 người đã được báo cáo mất tích trên một cơ sở dữ liệu như vậy, mặc dù không rõ bao nhiêu người đã được tìm thấy.

Nhiều tòa nhà đổ sập trong trận động đất ở La Guaira, Venezuela. Bức ảnh chụp ngày 26/6/2026. Ảnh: AP/Ariana Cubillos.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ngày 29/6 đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các nhân viên cứu hộ đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát sau 43 giờ tìm kiếm.

“Mỗi mạng sống được cứu là một chiến thắng cho niềm hy vọng”, bà viết trên mạng X.

Tại tâm chấn của trận động đất, nhiều gia đình vẫn túc trực tại các địa điểm tìm kiếm.

“Chúng tôi cần phải mạnh mẽ, ngay cả khi không ăn không ngủ. Khi chưa tìm thấy thi thể, tôi vẫn còn hy vọng”, Ana Rada nói khi nhìn các nhân viên cứu hộ dân sự tìm kiếm anh trai mất tích của mình.

Dù cơ hội sống sót của các nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ quốc tế và người dân địa phương vẫn nỗ lực không ngừng để "chạy đua với thời gian", tìm kiếm những người mất tích.

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