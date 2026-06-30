Tạm dừng hoạt động cầu phao để trục vớt hai tàu chìm tại cầu Sông Lô

UBND xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vừa đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 phối hợp phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt hai tàu hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô sau sự cố xảy ra rạng sáng 29/6.

Chiếc tàu chìm va vào trụ cầu Sông Lô.

UBND xã Đoan Hùng nhận định sự cố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu, giao thông đường thủy và công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và trục vớt phương tiện, UBND xã Đoan Hùng đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 tạm dừng hoạt động cầu phao từ 21h00 ngày 29/6 đến khi hoàn thành việc trục vớt, đồng thời bố trí lực lượng thường trực phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Như đã đưa tin, vụ chìm tàu trên sông Lô thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xảy ra khoảng 01h00 sáng 29/6 giữa hai phương tiện thủy mang biển số PT-XXXX và TQ-XXXX. Sau vụ việc, tàu đắm va chạm và mắc vào trụ T5 cầu Sông Lô đang sửa chữa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên hai phương tiện thủy có 5 người, tất cả đều nhảy ra khỏi tàu và bơi vào bờ an toàn.

Cơ quan chức năng xác định, do mực nước sông Lô lên cao, dòng nước chảy siết dẫn đến sự cố đứt dây neo. Vụ việc không gây thiệt hại về người, hai phương tiện bị chìm, mắc vào mố cầu nên chưa xác định được thiệt hại.

Công trình cầu Sông Lô bị phát hiện hư hỏng vào cuối tháng 10/2025 khi các trụ cầu trơ lõi thép, mất toàn bộ lớp bê tông bảo vệ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng do nghi có vi phạm tại công trình trong thời gian từ 2010 đến 2015.

Sau đó, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) được giao sửa chữa cầu Sông Lô cho đến nay. Đồng thời, Lữ đoàn 249 Binh Chủng Công binh được giao nhiệm vụ lắp đặt cầu phao phục vụ người dân trong thời gian cầu Sông Lô sửa chữa.

Ông Tô Minh Nghĩa (chỉ huy trưởng công trường sửa chữa cầu Sông Lô) cho hay, việc tàu hàng va chạm với trụ cầu Sông Lô không gây ra thiệt hại hay ảnh hưởng, công nhân vẫn đang thi công sửa chữa cầu theo kế hoạch.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tàu chìm va vào trụ cầu Sông Lô. Nguồn: DTV