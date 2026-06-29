Gian nan cuộc sống của người hái rau đọt choại giữa lòng Sài Gòn

Trong cái nóng như đổ lửa, gia đình ông Ruy miệt mài chuẩn bị đất, gieo giống, bắt đầu vụ mùa mới của cánh đồng quê ven biển.
Giữa bối cảnh cuộc chiến thương hiệu World Cup tăng nhiệt, số liệu sơ bộ cho thấy gã khổng lồ Adidas đang nhận được cú hích lớn hơn hẳn đối thủ cạnh tranh Nike.
Với các gia đình trẻ, giá trị của một căn nhà còn được đo bằng cơ hội học tập và môi trường phát triển mà con cái được thụ hưởng.
Trước thời điểm quy định bắt buộc có hiệu lực, nhu cầu mua ghế an toàn cho trẻ em tăng mạnh, tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp.
Gia đình giàu có chi hàng chục nghìn USD cho trại hè cao cấp, từ chuyến bay riêng đến mạng lưới quan hệ, tạo dựng tương lai cho con trẻ.
Là một trong những mẫu ô tô có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường, VinFast VF 3 càng thêm hấp dẫn trong tháng 6 với loạt ưu đãi từ hãng xe Việt.
Dù sản lượng sụt giảm mạnh do thời tiết không thuận lợi, mùa vải thiều năm nay tại Bắc Ninh vẫn gặt hái kết quả kinh doanh ngoài mong đợi.
Khi kim loại quý không còn hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để “chọn mặt gửi vàng”.
Yum! Brands bán chuỗi Pizza Hut toàn cầu cho quỹ tư nhân, trong khi tại Trung Quốc, thương hiệu này được Yum China mua lại để phát triển bền vững.
Với tổng mức đầu tư lên tới gần 91.600 tỷ đồng, tập đoàn Sun Group đang từng bước hình thành "hệ sinh thái lưu trú" quy mô lớn.