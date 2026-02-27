Khoa học & Đời sống

Robot Trung Quốc lần đầu sửa điện trực tiếp 10 kV

Tại Hồ Bắc, Trung Quốc, robot đặc biệt đã thay thế con người sửa chữa đường dây 10 kV đang mang điện, đánh dấu bước tiến lớn về an toàn ngành điện.

Một robot do Trung Quốc phát triển vừa hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa trên đường dây 10 kV.
Đây là công việc vốn được coi là “tử thần rình rập” với thợ điện vì nguy cơ giật chết người.
Robot sử dụng công nghệ cắt laser để bóc lớp cách điện và nối dây với độ chính xác tuyệt đối.
Hệ thống định vị thông minh giúp nó hoạt động an toàn trong môi trường dây rợ phức tạp.
Kỹ thuật viên Wu Xin khẳng định robot loại bỏ hoàn toàn nguy cơ điện giật cho con người.
Thành công này thuộc về Viện Nghiên cứu Điện lực Hồ Bắc và State Grid Vũ Hán, với toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ.
Hình ảnh robot làm việc trên cao giữa tia laser rực sáng trở thành minh chứng cho bước tiến công nghệ.
Đây là dấu mốc cho thấy robot đã rời xa sân khấu giải trí để thực sự bảo vệ tính mạng con người trong ngành điện.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
