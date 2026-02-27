Robot Trung Quốc lần đầu sửa điện trực tiếp 10 kV

Khám phá ngôi làng đất nện cổ xưa trong loạt phim bom tấn Ait-Ben-Haddou Ksar là ngôi làng đất nện cổ kính, nổi bật trong các bộ phim bom tấn, lưu giữ lịch sử và kiến trúc đặc trưng của Morocco.

Circle to Search lột xác trên Galaxy S26 Google nâng cấp Circle to Search trên Galaxy S26 với khả năng nhận diện đa vật thể và tích hợp thử đồ ảo, mở rộng mạnh mẽ tìm kiếm trực quan Android.

Pakistan tuyên bố đang trong 'cuộc chiến công khai' với Afghanistan Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad Asif tuyên bố nước này đã hết kiên nhẫn và đang trong một "cuộc chiến công khai" với Afghanistan.

5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3 Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 5 Thượng tướng quân đội thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Israel lại tấn công Gaza, thành viên Hamas thiệt mạng Một cuộc tấn công mới đây của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 2 người Palestine, được xác định là thành viên của lực lượng Hamas, thiệt mạng.

Honda Việt Nam giảm 5 triệu đồng cho xe máy điện ICON e: Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố ưu đãi dành cho mẫu xe gắn máy điện ICON e:, áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 17/02/2026 đến hết ngày 31/03/2026.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025-2030 Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhiệm kỳ 2025-2030.

Khỉ con Punch bị mẹ bỏ rơi tại Nhật Bản: Hành trình vượt qua khó khăn Khỉ Punch 6 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, được chăm sóc bằng thú nhồi bông, mở ra câu chuyện về sự phát triển và thích nghi của linh trưởng trẻ.

VinFast EC Van chạy điện bản cửa lùa lộ diện, chưa công bố giá Mẫu xe điện VinFast EC Van bản cửa lùa vừa xuất hiện tại Việt Nam, giá tăng khoảng 10 triệu đồng. Xe có pin 17 kWh, tầm hoạt động 150 km và tải trọng 600 kg.