Robot Trung Quốc chỉ thông minh bằng trẻ 10 tuổi?

Thiên Trang (TH)

Chuyên gia Wang Xingxing thừa nhận robot Trung Quốc mới đạt trình độ tương đương trẻ em 10 tuổi, dù gây ấn tượng mạnh trên sân khấu Gala Tết Nguyên đán.

dien-1.png
Màn trình diễn robot tại Gala Tết Nguyên đán 2026 khiến cộng đồng mạng trầm trồ.
dien-2.png
Tuy nhiên, chuyên gia Wang Xingxing khẳng định robot hiện chỉ ngang tầm trí tuệ trẻ 10 tuổi.
dien-3.png
Ông cho biết các động tác trên sân khấu đều được lập trình sẵn, không phải quyết định tự chủ. (Ảnh: CCTV)
dien-4.png
Robot “bà ngoại” với biểu cảm giống người thật cũng chỉ là kết quả của dữ liệu được lập trình trước. (Ảnh: Cailian)
dien-5.png
Nếu bối cảnh thay đổi, robot dễ bị kẹt vì thiếu khả năng thích ứng như con người.(Ảnh: CCTV)
dien-6.png
Wang nhấn mạnh trí thông minh thể hiện qua hành động khó hơn nhiều so với trí tuệ ngôn ngữ như ChatGPT.
dien-7.png
Robot cần cơ thể để cảm nhận vật chất, lực và môi trường, điều mà công nghệ hiện nay chưa hoàn thiện.(Ảnh: CCTV)
dien-8.png
Theo ông, robot có thể ứng dụng rộng rãi trong 3-5 năm tới, nhưng hiện vẫn chỉ dừng ở mức “trẻ em 10 tuổi”.(Ảnh: CCTV)
