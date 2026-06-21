Ra mắt Honda Biz 125 - xe máy chạy xăng Ethanol giá gần 70 triệu đồng

Khi công nghệ trở thành trụ cột phát triển đất nước Thế giới đang bước vào một thời đại mà vị thế của các quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực làm chủ và kiến tạo công nghệ. Công nghệ không chỉ là động lực phát triển, mà trở thành vận mệnh quốc gia.

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Ý tưởng về 'một triệu vệ tinh AI' của Elon Musk gây 'bão' Ý tưởng "một triệu vệ tinh AI" của Elon Musk gây ra cuộc tranh luận gay gắt về công nghệ và chi phí liên quan đến điện toán không gian.

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Nghiên cứu mới về dược phẩm vũ trụ Nghiên cứu mới từ UC San Diego cho thấy thực vật có thể trở thành nguồn cung cấp thuốc và vật liệu y tế trong các chuyến du hành không gian sâu, đảm bảo sức khỏe cho phi hành gia.

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Honda N-Box 2027 ra mắt - "xe hộp diêm" nhưng nâng cấp xịn sò Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.