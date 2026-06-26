Phẫu thuật tim, phổi thành công cho bé 8 tháng tuổi mắc dị tật hiếm

Đây là một trong những thể thông liên nhĩ hiếm gặp, được đánh giá phức tạp hơn so với thể thông liên nhĩ xoang tĩnh mạch chủ trên. Tổn thương nằm ngay vùng tiếp giáp giữa tĩnh mạch chủ dưới và nhĩ phải, vị trí đặc biệt nhạy cảm trong phẫu thuật tim hở.

Kết quả siêu âm tim và điện tim cho thấy, bệnh nhi có thông liên nhĩ lỗ thứ phát kích thước 13,7 mm, shunt trái - phải. Các thông số ghi nhận thêm gồm gờ tĩnh mạch chủ trên 7,9 mm; gờ nhĩ thất 8,6 mm; gờ trần nhĩ 5,5 mm; gờ động mạch chủ 5,1 mm và hẹp nhẹ động mạch phổi do dày dính mép van.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Các tổn thương này là nguyên nhân khiến trẻ viêm phổi tái diễn, tăng trưởng chậm, do tăng lưu lượng máu lên phổi kéo dài. Theo đánh giá chuyên môn, nếu không can thiệp sớm, tình trạng có thể dẫn đến viêm phổi xung huyết, ảnh hưởng lâu dài đến phát triển thể chất.

Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật tim hở, vừa vá lỗ thông liên nhĩ vừa sửa hẹp van động mạch phổi nhằm tối ưu huyết động cho trẻ.

Quá trình mổ ghi nhận bệnh nhi mắc thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch chủ dưới, một thể hiếm và phức tạp hơn nhiều so với thông liên nhĩ lỗ thứ phát.

Theo các bác sĩ, thách thức lớn nằm ở vị trí lỗ thông nằm sát vùng đặt canuyn tĩnh mạch chủ dưới khi chạy máy tim phổi nhân tạo. Điều này buộc ê-kíp phải điều chỉnh kỹ thuật: giảm lưu lượng tuần hoàn ngoài cơ thể và rút canuyn tĩnh mạch chủ dưới trong thời điểm khâu vá.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca mổ, BSCKI Nguyễn Minh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: nếu lấy mô quá nhiều sẽ gây hẹp tĩnh mạch chủ dưới, cản trở dòng máu trở về tim sau mổ. Ngược lại, nếu đường khâu không kín sẽ còn shunt tồn lưu, ảnh hưởng huyết động của trẻ.

Trong suốt ca mổ, ê-kíp phải phối hợp chặt chẽ giữa gây mê hồi sức, chạy máy tim phổi nhân tạo và phẫu thuật viên, theo dõi sát tuần hoàn hai chi dưới khi giảm lưu lượng tĩnh mạch chủ dưới. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, không ghi nhận ứ trệ tuần hoàn bất thường”.

Song song với vá thông liên nhĩ, ê-kíp tiến hành sửa hẹp van động mạch phổi do dày dính mép van. Việc xử trí đồng thời hai tổn thương giúp cải thiện dòng máu qua tim phải, giảm tăng tuần hoàn phổi.

Theo các bác sĩ, mục tiêu của can thiệp là đưa huyết động về gần bình thường, từ đó giảm nguy cơ viêm phổi tái diễn, cải thiện hô hấp và hỗ trợ tăng trưởng thể chất ở trẻ.

Các bác sĩ cảnh báo, trẻ có dấu hiệu nghi ngờ tim bẩm sinh: Trẻ hay viêm phổi tái diễn; Chậm tăng cân, mệt khi bú; Thở nhanh, tím nhẹ khi khóc hoặc gắng sức; Nghe tim có tiếng thổi bất thường...cần được khám chuyên khoa tim mạch sớm để phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng ảnh hưởng phát triển lâu dài.

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