Phát hiện nam thanh niên tử vong ven đường ở phường An Nhơn

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 25/6, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên trên bãi cỏ ven đường ĐH 34 (đoạn thuộc tổ dân phố Thiết Tràng, phường An Nhơn). Cách hiện trường vài chục mét, có một xe máy nghi của nạn nhân. Sự việc sau đó được người dân trình báo đến cơ quan Công an.

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: Người dân cung cấp

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Nhơn nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để xin ý kiến chỉ đạo.

Tối cùng ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các đơn vị chức năng tiến hành các bước khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là T.V.C. (SN 1998, trú xã Bình Phú). Theo người nhà nạn nhân, anh C. rời nhà 2 ngày trước khi được phát hiện đã tử vong ven đường ĐH 34 thuộc địa bàn phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai.