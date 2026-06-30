Phát hiện hang động chứa gần 100 bức tranh tiền sử ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà khảo cổ mới cho biết về việc phát hiện ra nhiều bức tranh bên trong các hang động ở Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ. Anatolia là vùng đất từng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của nhân loại.

Hệ thống 3 hang động được các nhà nghiên cứu phát hiện ở Tohma Canyon gây chú ý khi được bao phủ bởi những bức tranh tường sử dụng màu đỏ để vẽ các hình ảnh con người, động vật và nhiều hình vẽ khác. Theo các chuyên gia, những bức tranh tường này có thể làm sáng tỏ cuộc sống của con người thời Đồ đá mới ở khu vực ngày nay là miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát hiện mới được thực hiện bởi nhóm các nhà nghiên cứu do Levent İskenderoğlu thuộc Đại học İnönü dẫn đầu. Họ đã tiến hành khảo sát thực địa trong khu vực với mục tiêu ghi chép lại hiện trạng của Tohma Canyon - khu vực chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng trước đây.

Tohma Canyon là hẻm núi nằm ở vùng Malatya, phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Các thung lũng sông và hẻm núi đá dốc đứng từ lâu đã là đặc điểm nổi bật của khu vực này và định hình cuộc sống của những cư dân định cư tại đây.

Gần 100 bức tranh hang động thời tiền sử được phát hiện ở khu vực Tohma Canyon, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: IHA Photo.

Dọc theo các vách hang của hệ thống 3 hang động mới phát hiện, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy gần 100 hình vẽ mô tả con người và sinh vật giống động vật cũng như các đường kẻ và hình dạng hình học. Tất cả hình vẽ đều được tạo ra bằng sơn màu đất son đỏ.

Chuyên gia İskenderoğlu cho biết những bức tranh hang động cổ xưa trên có thể được vẽ bằng ngón tay và phong cách cũng như chất liệu sơn cho thấy những tác phẩm nghệ thuật này được tạo ra trong suốt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm.

“Khi quan sát kỹ hơn, chúng ta nhận thấy những thay đổi về phong cách ở một số vị trí, sự khác biệt về chất liệu sơn và kết cấu màu sắc cho thấy các thời kỳ lịch sử. Điều này cho thấy khu vực này có thể đã được sử dụng trong hàng nghìn năm. Đây có thể là một nơi mà con người đã nhiều lần ghé thăm trong các thời kỳ khác nhau, gán cho nó ý nghĩa biểu tượng”, chuyên gia İskenderoğlu cho biết.

Nhóm nghiên cứu gặp một số khó khăn trong việc xác định niên đại chính xác của những bức tranh hang động. Tuy nhiên, họ tạm thời ước tính niên đại của các tác phẩm nghệ thuật này thuộc thời Đồ đá mới. Mặc dù khu vực rộng lớn hơn đã tìm thấy bằng chứng về sự sống của con người có niên đại từ thời Đồ đá cũ của những người săn bắn hái lượm nhưng những đánh giá ban đầu về các bức tranh hang động mới phát hiện cho thấy chúng niên đại thuộc thời đồ đá mới. Ông İskenderoğlu cho biết kết quả chính xác về niên đại của tranh vẽ trong hang động sẽ có được sau khi hoàn tất phân tích carbon-14 và urani-thorium (U-Th).

Ngoài các hình dạng hình học và hình vẽ tự nhiên, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy dấu tay trên vách hang động. Các chuyên gia nhận định đây là một khám phá thú vị. Theo họ, các dấu tay có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về mục đích người xưa tạo ra những bức tranh hang động.

Nhóm nghiên cứu nhận định các bức tranh hang động mới phát hiện dường như vẽ cả động vật hoang dã và gia súc cùng với các hình ảnh con người, gợi ý về sự chuyển đổi từ lối sống săn bắt hái lượm sang cuộc sống định cư, nông nghiệp trong thời Đồ đá mới.

Những bức tranh này, khi được so sánh với những bức tranh được tìm thấy ở những địa điểm khác, cũng có thể giúp giới nghiên cứu có thêm thông tin về cuộc sống của người dân thời tiền sử ở Anatolia khác với cuộc sống thời tiền sử ở châu Âu như thế nào. Thứ nhất, tranh vẽ trong hang động thời tiền sử ở châu Âu thường có hình ảnh tự nhiên hoặc chân thực hơn, trong khi phát hiện gần đây ở Anatolia lại mang tính biểu tượng hơn.

Trong quá trình khảo sát hệ thống 3 hang động trên, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy dấu vết hư hại ở các bức tranh do người dân tìm kiếm kho báu trong hang động gây ra. Do đó, ông İskenderoğlu kêu gọi giới chức trách cần sớm có các biện pháp bảo vệ để bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa này. Ông tin rằng, phát hiện mới có ý nghĩa quan trọng trong cung cấp các mảnh ghép quan trọng giúp có được bức tranh toàn cảnh về lịch sử sơ khai của loài người trên thế giới.