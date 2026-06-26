Phát hiện bằng chứng về việc sử dụng thuốc độc trên mũi tên 60.000 năm tuổi

Trang IT Home đưa tin, một nhóm nghiên cứu quốc tế gần đây đã phát hiện bằng chứng về việc sử dụng thuốc độc tẩm mũi tên ở Nam Phi có niên đại khoảng 60.000 năm trước, đây là bằng chứng trực tiếp sớm nhất được biết đến về mũi tên tẩm độc.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện dấu vết của độc tố thực vật trên một mũi tên thời kỳ đồ đá, cho thấy rằng con người sống ở miền nam châu Phi vào thời điểm đó không chỉ phát minh và sử dụng cung tên, mà còn có kiến ​​thức hệ thống về các loại cây độc và áp dụng nó vào các hoạt động săn bắn.

Mũi tên tẩm độc cổ nhất từng được biết đến: có niên đại 60.000 năm tuổi, thuộc thời kỳ đồ đá cũ. Ảnh: @IThome.

Nghiên cứu này là sự hợp tác giữa các chuyên gia khảo cổ đến từ Nam Phi và Thụy Điển. Đối tượng nghiên cứu là một mũi tên bằng thạch anh được khai quật từ hang đá Umhlatuzana ở KwaZulu-Natal, Nam Phi.

Phân tích hóa học mũi tên này, có niên đại khoảng 60.000 năm cho thấy, trên bề mặt chúng có chứa các chất hóa học liên quan đến cây gai (Boophone disticha, một thành viên của họ Amaryllidaceae). Loại cây cực độc này vẫn được một số nhóm săn bắn truyền thống sử dụng.

Sven Isaksson, giáo sư tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Khảo cổ học thuộc Đại học Stockholm và là người đứng đầu bộ phận phân tích hóa học của nghiên cứu, cho biết việc xác định loại độc tố cổ nhất thế giới là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được hai loại alkaloid trong phòng thí nghiệm—buphanidrine và epibuphanisine—là những thành phần đặc trưng của hoa gai.

Nghiên cứu cũng phát hiện thành phần hóa học tương tự trên các mũi tên cổ có niên đại khoảng 250 năm, được lưu giữ trong một bảo tàng ở Thụy Điển. Điều này cho thấy cùng một loại độc tố thực vật, nó đã được sử dụng trong sản xuất thuốc độc mũi tên cả trong thời tiền sử và hiện đại, phản ánh sự truyền đạt kiến ​​thức liên quan lâu dài giữa các nhóm người cổ khác nhau.