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Mục sở thị Suzuki Address 125 2026 thiết kế "lột xác", hơn 45 triệu đồng

Nguyễn Anh

Suzuki Address 125 phiên bản 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản. Xe có giá bán ở mức 280.500 yên (tương đương khoảng 45,6 triệu đồng).

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Ở thế hệ mới, Suzuki Address 125 xuất hiện với ngôn ngữ thiết kế mềm mại hơn với thân xe tròn trịa mang cảm giác thanh lịch. Những gam màu như Trắng Ngọc Trai hay Xanh Băng Giá càng làm nổi bật tinh thần hoài cổ mà Suzuki hướng đến: một kiểu đẹp nhẹ nhàng, không phô trương nhưng vẫn đủ tinh tế để thu hút ánh nhìn khi dừng đèn đỏ.
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Với kích thước dài 1.880 mm, rộng 690 mm, cao 1.155 mm cùng chiều dài cơ sở 1.260 mm, Address 125 2026 vẫn là một trong những mẫu xe tay ga có kích thước gọn gàng trong phân khúc 125 cc. Chiều cao yên chỉ 770 mm kết hợp với trọng lượng 108 kg giúp việc điều khiển xe trở nên nhẹ nhàng trên phố.
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Thiết kế của Suzuki Address 125 2026 đã gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung hơn hẳn so với thế hệ trước. Cụm đèn pha LED mới kết hợp dải đèn định vị chữ U , kèm theo viền mạ crôm tinh tế, tạo nên hình ảnh hiện đại và sang trọng.
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Address 125 thế hệ mới sở hữu thanh đèn báo tiết kiệm nhiên liệu hai bên bảng đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số khá dễ nhận biết. Dải đèn này có thể đổi màu từ xanh lá sang xanh lam tùy theo mức độ tiết kiệm khi người lái vận hành xe.
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Xe còn có hai ngăn chứa đồ phía trước , đủ rộng để để chai nước, ví hoặc điện thoại, kèm theo một cổng sạc USB tiện lợi cho nhu cầu sạc thiết bị di động khi di chuyển. Suzuki cũng bổ sung móc treo đồ gấp gọn ở phía trước, một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng hữu ích
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Nếu nói về tính thực dụng, vốn là "vũ khí" mạnh nhất của Address thì thế hệ 2026 đã có bước tiến đáng kể. Khoang chứa đồ dưới yên được nâng lên 24,4 lít , đủ để chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng khác, điều mà không phải mẫu tay ga nào trong cùng phân khúc cũng làm được.
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Phía sau, đèn hậu LED được tạo hình mềm mại nhưng vẫn sắc sảo, giúp phần đuôi xe trở nên cuốn hút và dễ dàng nhận diện trên phố. Với bình xăng dung tích 5,3 lít , xe hoàn toàn có thể di chuyển trên 250 km chỉ với một lần đổ đầy, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị mà không phải lo lắng nhiều về chi phí nhiên liệu.
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Suzuki Address 125 2026 sở hữu khối động cơ SEP (Suzuki Eco Performance) dung tích 124 cc. Đây là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 6,2 kW, tương đương 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.000 vòng/phút. Xe tiếp tục sử dụng hộp số vô cấp CVT truyền động bằng dây đai V-belt.
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Với trọng lượng chỉ 108 kg và chiều cao yên 770 mm, mẫu xe tay ga Address 125 thế hệ mới tỏ ra thân thiện với cả nam lẫn nữ, kể cả người có vóc dáng nhỏ nhắn vẫn dễ dàng điều khiển. Đặc biệt, Suzuki vẫn giữ lại cần đạp khởi động trên mẫu xe tay ga cỡ nhỏ này.
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Theo thông tin được công bố, xe sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Bộ vành đi kèm lốp trước kích thước 90/90-12 và lốp sau 90/100-10. Tổng thể cấu hình vẫn hướng đến khả năng vận hành bền bỉ, dễ bảo dưỡng... mức giá xe Suzuki Address 125 2026 được niêm yết 280.500 yên tại Nhật bản (khoảng 45,6 triệu đồng).
Video: Giới thiệu xe tay ga Suzuki Address 125 2026 mới,

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