Lực lượng cứu hộ Huế vất vả tập luyện dưới nắng nóng mùa hè

Video ghi lại một tài xế Porsche biểu diễn drift trên đường trơn trượt, gây lo ngại về an toàn giao thông và đang bị cơ quan điều tra xác minh.
Một báo cáo của IAEA cho biết, cơ quan này đã không thể kiểm tra các cơ sở hạt nhân ở Iran bị ảnh hưởng kể từ cuộc chiến hồi tháng 6/2025.
Một thi thể nam giới được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Bắc Trạch, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.
GIS biết học sinh nên học ở đâu, nhưng không thể tạo thêm phòng học. Bài toán tuyển sinh chưa thể giải vì Hà Nội phải chịu áp lực dân số học đường quá lớn.
Ông Nguyễn Văn Đông bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan đến quản lý, tuyển dụng và tài chính tại trường.
Trẻ em dành hàng giờ trước màn hình trong mùa hè, gây lo ngại về ảnh hưởng thể chất và tinh thần, cần chiến lược kiểm soát hợp lý từ cha mẹ.
Sự cố đào móng xây dựng công trình tại tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh khiến một căn nhà liền kề bị nứt, nghiêng, một số hộ dân phải sơ tán.
Một chiếc máy bay rơi xuống bãi đất trống ở Croatia, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Đại biểu Vũ Văn Tiến đề xuất sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm của người tham gia và người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Theo bệnh viện địa phương, ít nhất 9 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở Dải Gaza.