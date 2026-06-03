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Lực lượng cứu hộ Huế vất vả tập luyện dưới nắng nóng mùa hè

Thiên Anh (Ảnh: Facebook Thông Tin Chính Phủ)

Các chiến sĩ PCCC Huế rèn luyện kỹ năng cứu nạn dưới nước để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống cứu hộ trên sông nước trong mùa hè oi bức.

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Những ngày đầu hè, khi nền nhiệt tại khu vực miền Trung liên tục ở mức cao, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế vẫn miệt mài trên thao trường đặc biệt – những dòng sông, khu vực mặt nước phục vụ công tác huấn luyện cứu nạn, cứu hộ.
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Khác với các bài tập trên cạn, môi trường huấn luyện dưới nước tiềm ẩn nhiều khó khăn và nguy hiểm hơn. Các chiến sĩ phải đối mặt với dòng chảy phức tạp, độ sâu thay đổi liên tục, tầm nhìn hạn chế cùng nhiều chướng ngại vật dưới nước có thể ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận và cứu hộ nạn nhân.
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Trong quá trình huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ thực hành nhiều nội dung như bơi cứu nạn, tìm kiếm người gặp nạn dưới nước, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, triển khai phương án cứu hộ và phối hợp xử lý các tình huống giả định có thể xảy ra trên thực tế.
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Mỗi bài tập đều đòi hỏi sự chính xác về kỹ thuật, khả năng xử lý tình huống linh hoạt cũng như tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong tổ, đội cứu nạn. Đây cũng là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.
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Dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè miền Trung, mồ hôi hòa cùng sóng nước, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực hoàn thành từng nội dung huấn luyện. Với họ, mỗi giờ luyện tập là một lần tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và rèn luyện bản lĩnh để sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi điều kiện.
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Công tác huấn luyện thường xuyên là yêu cầu bắt buộc nhằm giúp lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh các sự cố, tai nạn liên quan đến sông nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
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Những buổi huấn luyện vất vả dưới nắng nóng không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mà còn là sự chuẩn bị thầm lặng để khi người dân gặp nạn, các cán bộ, chiến sĩ có thể nhanh chóng có mặt, kịp thời cứu người, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.
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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Huế tập luyện tình huống giả định cứu người dưới nước.
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