Lực lượng cứu hộ Huế vất vả tập luyện dưới nắng nóng mùa hè

Xe Porsche thực hiện drift nguy hiểm trong khu đô thị TP HCM Video ghi lại một tài xế Porsche biểu diễn drift trên đường trơn trượt, gây lo ngại về an toàn giao thông và đang bị cơ quan điều tra xác minh.

IAEA không thể xác minh tình trạng kho uranium làm giàu ở Iran Một báo cáo của IAEA cho biết, cơ quan này đã không thể kiểm tra các cơ sở hạt nhân ở Iran bị ảnh hưởng kể từ cuộc chiến hồi tháng 6/2025.

Thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị, đang điều tra nguyên nhân Một thi thể nam giới được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Bắc Trạch, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hà Nội tuyển sinh bằng GIS: Bản đồ thông minh nhưng hạ tầng vẫn là điểm nghẽn [Kỳ 2] GIS biết học sinh nên học ở đâu, nhưng không thể tạo thêm phòng học. Bài toán tuyển sinh chưa thể giải vì Hà Nội phải chịu áp lực dân số học đường quá lớn.

Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Trị bị bắt vì nhận hối lộ Ông Nguyễn Văn Đông bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan đến quản lý, tuyển dụng và tài chính tại trường.

Mùa hè của trẻ: Khi điện thoại trở thành 'bảo mẫu' bất đắc dĩ Trẻ em dành hàng giờ trước màn hình trong mùa hè, gây lo ngại về ảnh hưởng thể chất và tinh thần, cần chiến lược kiểm soát hợp lý từ cha mẹ.

Đào móng xây nhà khiến nhà hàng xóm nghiêng nứt: Đền bù thế nào? Sự cố đào móng xây dựng công trình tại tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh khiến một căn nhà liền kề bị nứt, nghiêng, một số hộ dân phải sơ tán.

Máy bay rơi ở Croatia, ít nhất 4 người thiệt mạng Một chiếc máy bay rơi xuống bãi đất trống ở Croatia, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung trách nhiệm người tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH Đại biểu Vũ Văn Tiến đề xuất sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm của người tham gia và người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.