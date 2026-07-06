Khởi tố đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup ước tính hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Các đối tượng cư trú tại nhiều địa phương, gồm phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Nam và xã Tây Sơn.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên các website cá cược để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Khởi tố 16 đối tương cá độ bóng đá mùa World Cup với số tiền hơn 100 tỷ đồng

Để triệt phá đường dây này, lúc 5h30 ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai lực lượng tại phường Quy Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam.

Do bị kiểm tra bất ngờ, các đối tượng không kịp đối phó. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập các cá nhân có liên quan đến trụ sở để làm việc, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã lợi dụng sức nóng của World Cup 2026 để lôi kéo người tham gia cá cược. Các đối tượng phân chia tài khoản cá độ, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho người chơi trên hệ thống, sau đó quy đổi thành tiền mặt để thanh toán tiền thắng, thua.

Theo cơ quan công an, đường dây này đã thu hút nhiều người tham gia, phát sinh lượng giao dịch đặc biệt lớn với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.