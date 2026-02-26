Khoa học & Đời sống

Iran có những vũ khí hiện đại gì và phương án đáp trả thế nào?

Tiến Minh

Quan hệ giữa Mỹ-Iran hiện căng thẳng lên tới đỉnh điểm và xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Vậy Iran có vũ khí hiện đại gì và phương án đáp trả thế nào?

4.jpg
Thế mạnh đầu tiên của Iran chính là kho vũ khí tên lửa. Dù các tàu chiến của Mỹ có hiệu quả đến đâu trong vai trò hệ thống phòng không, chúng vẫn có thể bị quá tải trong một cuộc tấn công tên lửa “bão hòa”, hoặc bị áp dụng các biện pháp khác để cản trở việc khai hỏa hệ thống phòng thủ tên lửa.
2.jpg
Bên cạnh tên lửa đạn đạo, Iran cũng sở hữu rất nhiều tên lửa hành trình và có nhiều bệ phóng tên lửa chống hạm đặt trên đất liền. Cũng đừng đánh giá thấp tên lửa hành trình chống hạm của Iran, khi lực lượng Houthi ở Yemen, với những tên lửa này, đã phong tỏa thành công khu vực Biển Đỏ.
3.jpg
Ưu điểm thứ hai là binh lính Lực lượng vũ trang Iran có tinh thần chiến đấu cao và sẵn sàng hy sinh bảo vệ chế độ, nhất là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ngoài ra Iran có nhiều đơn vị đặc nhiệm được huấn luyện bài bản, có thể được sử dụng để tấn công vào sâu các mục tiêu của đối phương.
4.jpg
Cuối cùng, Iran vẫn còn một số lực lượng ủy nhiệm ở Iraq, và họ có các tuyến liên lạc trên bộ xuyên biên giới Iran và có thể tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Trung Đông.
5-2504.jpg
Nếu xung đột xảy ra, theo phân tích, phương án đáp trả đầu tiên của Iran chính là các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn, nhằm vào các căn cứ của Mỹ. Iran đã công khai tuyên bố sẵn sàng cho những cuộc tấn công này.
6.jpg
Để thực hiện được điều đó, Iran cần phải phóng được càng nhiều tên lửa càng tốt, trước khi chúng bị tiêu diệt, nhằm vào tất cả các căn cứ của Mỹ mà tầm bắn tên lửa có thể vươn tới, với số lượng tên lửa lớn đến mức các hệ thống đánh chặn của Mỹ quá tải. Sau đó là phân tán số tên lửa còn lại và ngụy trang, để chúng không thể bị phá hủy bởi các cuộc không kích liên tục.
7.jpg
Thứ hai, các cuộc tấn công của UAV tấn công tự sát sẽ được đồng bộ hóa với các cuộc tấn công tên lửa, buộc đối phương phải lựa chọn xem đánh chặn tên lửa hay UAV?
8.jpg
Thứ ba, tiến hành các chiến dịch phá hoại trên lãnh thổ các nước láng giềng. Những hành động này có thể quy mô nhỏ, nhưng sẽ buộc đối phương phải phân tán nguồn lực, góp phần giảm áp lực phản công.
9.jpg
Thứ tư, Iran có thể tiến hành chiến dịch rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, chặn nguồn cung dầu cho thị trường toàn cầu và đẩy giá lên cao. Điều này sẽ khiến chiến dịch của Mỹ trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với tất cả người tiêu dùng dầu mỏ toàn cầu và tạo áp lực đáng kể lên Washington. Mặc dù sự sụp đổ của thị trường năng lượng toàn cầu thậm chí có thể có lợi cho người Mỹ, nhưng về mặt chính trị, họ có thể không chịu nổi áp lực quốc tế.
10.jpg
Hiện Iran có hàng trăm tàu ​​cao tốc nhỏ, thuộc biên chế lực lượng hải quân IRGC, và thủy thủ đoàn đã được huấn luyện để rải thủy lôi. Iran hiện có một kho dự trữ lớn các loại thủy lôi này. Việc rải thủy lôi sẽ khiến Iran phải trả giá đắt về thương vong; nhưng đặt trong tình huống “một mất, một còn”, họ có thể sẵn sàng hy sinh, để hoàn thành nhiệm vụ.
11.jpg
Chiến tranh thủy lôi sẽ đòi hỏi Mỹ phải tiến hành các biện pháp rà phá tốn kém và tốn thời gian. Và Iran sẽ có cơ hội tấn công các lực lượng đang thực hiện việc rà phá thủy lôi, lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến theo điều kiện của họ.
12.jpg
Lúc này buộc Mỹ phải di chuyển tàu chiến đến vị trí mà Iran có thể phóng tên lửa chống hạm từ bờ biển. Nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa, các tàu ngầm mini của Iran sẽ có thể vượt qua Vịnh Ba Tư, hỗ trợ các nhóm phá hoại và cũng bí mật rải thủy lôi.
13.jpg
Thậm chí Iran có thể triển khai một tàu sân bay không người lái được ngụy trang thành tàu buôn, vận chuyển một số đơn vị đặc nhiệm để tấn công căn cứ quân sự Diego Garcia, nằm giữa Ấn Độ Dương, một khi chiến tranh bắt đầu. Đây là căn cứ quân sự quan trọng bậc nhất của Mỹ tại đây.
14.jpg
Nhóm Kataib Hezbollah ở Iraq được Iran hậu thuẫn, sẽ được trang bị vũ khí tấn công tầm xa, giúp các lực lượng này có khả năng tấn công quân đội Mỹ từ khoảng cách xa. Và một khi chiến sự bắt đầu, sử dụng chúng để tấn công các căn cứ của Mỹ.
15-9002.jpg
Những biện pháp như vậy sẽ giúp Iran kiểm soát sự leo thang của chiến tranh, đồng thời chấp nhận nhường bước cho Mỹ trên không; nhưng không thể gây ra sụp đổ nhanh chóng cho Tehran.
1-5942.jpg
Hiện chiến thuật của Mỹ là sử dụng đàm phán như một vũ khí hoặc phương tiện để đối phương “thả lỏng” và tiếp theo tung đòn bất ngờ. Chiến dịch tấn công Iran chỉ là sẽ diễn ra sớm hay muộn hơn mà thôi.
3-8741.jpg
Iran dự báo sẽ bị tổn thất nặng nề, nhưng Mỹ có nguy cơ bị sa lầy. Nhưng Iran sẽ không dễ đầu hàng, nhưng cũng đồng nghĩa với tổn thất và thương vong. Dù sao thì Iran cũng chẳng có gì để mất và chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ thấy khả năng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Iran?
VZ
https://vz.ru/world/2026/1/30/1390797.html
