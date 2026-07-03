[GALLERY] Toshiba tiếc nuối bán chip nhớ trước cơn sốt AI nghìn tỷ USD

Ngắm Kia Niro 2027 - "lột xác" thiết kế cao cấp hơn, bỏ bản thuần điện Mẫu xe SUV Kia Niro phiên bản nâng cấp sở hữu thiết kế sắc sảo và nội thất hiện đại hơn, nhưng phiên bản thuần điện sẽ không còn được bán trong năm 2027.

BMW "nhá hàng" SUV địa hình hạng sang mới, "đấu" Mercedes G-Class BMW được cho là đang phát triển một mẫu SUV địa hình hạng sang mới sở hữu khung gầm rời ladder frame, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class.

Hy vọng mới trong điều trị Parkinson với liệu pháp tế bào gốc chỉnh sửa gene Nghiên cứu mới về tế bào gốc chỉnh sửa gene giúp tăng khả năng điều trị Parkinson, giảm phụ thuộc thuốc và thúc đẩy phục hồi thần kinh.

Mitsubishi Việt Nam ưu đãi loạt ôtô hàng hot, Xpander tới 85 triệu đồng Tháng 7/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục mang đến loạt chương trình ưu đãi như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm phụ kiện và phiếu nhiên liệu...

Ra mắt Lamborghini Urus SE Performante, siêu SUV hybrid mạnh 810 PS Lamborghini Urus Performante SE sở hữu công suất 801 mã lực, tăng so với 789 mã lực của phiên bản plug-in hybrid SE thường. Nhưng đổi lại, chiếc xe nặng hơn.

Át chủ bài răn đe hạt nhân tương lai của Mỹ lộ diện Lần đầu tiên, những bức ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm nhất mà Mỹ định hình sử dụng cho 50 năm tới được công bố bởi Tập đoàn Northrop Grumman.

Triệu hồi 103 xe sang Lexus GX 550 tại Việt Nam lỗi cụm đồng hồ Sau mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado, đến lượt Lexus Việt Nam thực hiện chiến dịch triệu hồi với mẫu xe sang Lexus GX 550 vì lỗi cụm đồng hồ táp-lô.

iPhone 18 sẽ sở hữu RAM 9GB thay vì mức 12GB như tin đồn Apple tìm cách cân bằng giữa hiệu năng, các tính năng AI cùng chi phí sản xuất trong lúc chuỗi cung ứng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trực thăng Mỹ lại "hạ cánh khẩn cấp" trên biển Ả Rập Theo Hải quân Mỹ, chiếc trực thăng MH-60S Seahawk gặp nạn khi chở theo 4 thành viên phi hành đoàn, hiện còn 1 người đang mất tích.