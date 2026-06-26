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[GALLERY] RF Online Next gây sốc, huyền thoại 20 năm hồi sinh ngoạn mục

Thiên Trang (TH)

Sau hơn 20 năm ngủ quên, RF Online chính thức trở lại với RF Online Next, sở hữu đồ họa Unreal Engine 5 và chiến trường quy mô lớn gây sốt.

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Sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày ra mắt, RF Online - một trong những tượng đài MMORPG nổi tiếng nhất đầu những năm 2000 - đã chính thức trở lại với phiên bản mới mang tên RF Online Next, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng game thủ toàn cầu nhờ màn lột xác toàn diện cả về công nghệ lẫn gameplay.
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Được phát triển bởi Netmarble trên nền tảng Unreal Engine 5, RF Online Next mang đến thế giới Novus sống động hơn bao giờ hết với hiệu ứng ánh sáng chân thực, mô hình nhân vật chi tiết cùng những chiến trường quy mô lớn mang đậm chất điện ảnh.
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Không chỉ nâng cấp về đồ họa, tựa game còn giữ lại linh hồn của phiên bản gốc thông qua những cuộc chiến tranh giành Đá Thánh huyền thoại, nơi hàng trăm người chơi cùng tham gia cạnh tranh tài nguyên chiến lược có ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh và sự phát triển của cả phe phái.
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Theo giới thiệu từ nhà phát triển, mỗi trận chiến trong RF Online Next có thể quy tụ tới 450 người chơi cùng lúc, tạo nên những màn đối đầu khốc liệt đòi hỏi khả năng phối hợp, chiến thuật và quản lý lực lượng ở quy mô hiếm thấy trong các game MMORPG hiện nay.
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Điểm nhấn đặc biệt của trò chơi nằm ở hệ thống chiến đấu đa dạng với sự xuất hiện của MAU – những cỗ máy cơ khí khổng lồ, Launcher có khả năng tấn công tầm xa tự động và Animus, vũ khí sinh học sở hữu sức mạnh đủ để thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong thời gian ngắn.
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RF Online Next còn mang đến cơ chế chuyển đổi bộ giáp sinh học ngay trong giao tranh, cho phép người chơi linh hoạt thay đổi giữa nhiều dạng chiến đấu khác nhau như Punisher, Phantom, Enforcer hay Dreadnought để thích ứng với từng tình huống trên chiến trường.
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Không dừng lại ở các trận chiến mặt đất, trò chơi còn mở rộng phạm vi giao tranh lên không trung với hệ thống bay tự do, tạo nên môi trường chiến đấu ba chiều nơi game thủ có thể tấn công, né tránh và triển khai chiến thuật theo thời gian thực, gia tăng đáng kể chiều sâu trải nghiệm.
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Với sự kết hợp giữa giá trị hoài niệm của một huyền thoại MMORPG từng làm mưa làm gió trên toàn cầu và sức mạnh công nghệ hiện đại từ Unreal Engine 5, RF Online Next đang được xem là một trong những bom tấn trực tuyến đáng chú ý nhất năm nay và có thể trở thành màn tái xuất được chờ đợi nhất của dòng game nhập vai nhiều người chơi.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
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