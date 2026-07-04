[GALLERY] Điện thoại có hút sét không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Anh đầu tư 767 triệu USD vào hạ tầng khoa học quốc phòng Chính phủ Vương quốc Anh sẽ đầu tư 767 triệu USD trong bốn năm tới để mở rộng Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.

Hyundai Tucson bị triệu hồi bổ sung hơn 96.000 xe lỗi cụm đồng hồ Hyundai Tucson tiếp tục phải triệu hồi tại Mỹ do lỗi màn hình của cụm đồng hồ, có khoảng hơn 96.000 xe bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm để khắc phục.

[GALLERY] Máy hút bụi giường nệm có dock tự đổ rác gây chú ý Dreame D20 Aura mang đến trải nghiệm vệ sinh giường nệm khác biệt với dock tự đổ rác, lực hút 16.000 Pa, sấy khí nóng 70°C và UV khử khuẩn.

[GALLERY] Bị từ chối 143 lần, chàng trai Harvard xây đế chế 10,1 tỷ USD Từng đứng trước nguy cơ phá sản, Will Ahmed vẫn kiên trì theo đuổi ý tưởng, đưa Whoop trở thành đế chế thiết bị đeo trị giá 10,1 tỷ USD.

NASA đẩy nhanh dự án căn cứ mặt trăng trị giá 30 tỷ USD NASA bắt đầu xây dựng căn cứ mặt trăng lâu dài với ngân sách 30 tỷ USD, sử dụng robot, xe tự hành và hợp tác với nhiều đối tác quốc tế.

Việt Nam lần đầu tiên có sĩ quan giữ vị trí cấp cao tại phái bộ GGHB Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ GGHB Liên Hợp quốc tại Nam Sudan.

Nokia xây dựng mạng lưới chống UAV tại biên giới cho Phần Lan Ông vua của thế giới điện thoại một thời - Nokia được lựa chọn làm nhà cung cấp mạng lưới bảo mật cho hệ thống chống máy bay không người lái cho nước Phần Lan.

Giá xe Honda HR-V bản tiêu chuẩn được giảm còn 669 triệu đồng Honda Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi, giảm giá cho các mẫu xe trong tháng 7/2026. Đáng chú ý nhất là thông tin giảm giá bán cho dòng SUV cỡ nhỏ HR-V.

IBM tạo ra kỷ nguyên điện toán với chip dưới 1nm Các nhà khoa học tại IBM phát triển kỹ thuật "nanostacking" để xếp các lớp bóng bán dẫn theo phương thẳng đứng tạo ra đột phá về hiệu năng trong nhiều năm tới.