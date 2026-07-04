[GALLERY] Điện thoại có hút sét không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Chính phủ Vương quốc Anh sẽ đầu tư 767 triệu USD trong bốn năm tới để mở rộng Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.
Hyundai Tucson tiếp tục phải triệu hồi tại Mỹ do lỗi màn hình của cụm đồng hồ, có khoảng hơn 96.000 xe bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm để khắc phục.
Dreame D20 Aura mang đến trải nghiệm vệ sinh giường nệm khác biệt với dock tự đổ rác, lực hút 16.000 Pa, sấy khí nóng 70°C và UV khử khuẩn.
Từng đứng trước nguy cơ phá sản, Will Ahmed vẫn kiên trì theo đuổi ý tưởng, đưa Whoop trở thành đế chế thiết bị đeo trị giá 10,1 tỷ USD.
NASA bắt đầu xây dựng căn cứ mặt trăng lâu dài với ngân sách 30 tỷ USD, sử dụng robot, xe tự hành và hợp tác với nhiều đối tác quốc tế.
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ GGHB Liên Hợp quốc tại Nam Sudan.
Ông vua của thế giới điện thoại một thời - Nokia được lựa chọn làm nhà cung cấp mạng lưới bảo mật cho hệ thống chống máy bay không người lái cho nước Phần Lan.
Honda Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi, giảm giá cho các mẫu xe trong tháng 7/2026. Đáng chú ý nhất là thông tin giảm giá bán cho dòng SUV cỡ nhỏ HR-V.
Các nhà khoa học tại IBM phát triển kỹ thuật "nanostacking" để xếp các lớp bóng bán dẫn theo phương thẳng đứng tạo ra đột phá về hiệu năng trong nhiều năm tới.
Cách Trái Đất khoảng 27.000 năm ánh sáng, một "quái vật vô hình" đang lặng lẽ thống trị trung tâm Dải Ngân Hà bằng lực hấp dẫn khổng lồ.