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[GALLERY] AI giá rẻ từ Trung Quốc gây bão, người dùng đổ xô chuyển sang

Thiên Trang (th)

Z.ai với mô hình AI GLM-5.2 đang tạo nên cơn sốt mới nhờ hiệu năng mạnh, chi phí thấp và mã nguồn mở, làm dấy lên cuộc cạnh tranh gay gắt với các ông lớn Mỹ.

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Chỉ ít ngày sau khi hai mô hình AI cao cấp của Anthropic bị hạn chế quyền truy cập tại Mỹ, startup Trung Quốc Z.ai đã nhanh chóng tung ra GLM-5.2 – mô hình trí tuệ nhân tạo mới được đánh giá có năng lực tiệm cận các hệ thống hàng đầu nhưng sở hữu chi phí vận hành thấp hơn đáng kể, khiến nhiều doanh nghiệp và lập trình viên trên thế giới bắt đầu chuyển hướng sang nền tảng này như một lựa chọn thay thế đầy hấp dẫn.
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Sự trỗi dậy của Z.ai được ví như màn tái hiện "kỳ tích DeepSeek" từng gây chấn động Thung lũng Silicon, khi một công ty Trung Quốc chứng minh rằng AI hiệu năng cao không nhất thiết phải đi kèm chi phí khổng lồ, trong bối cảnh theo thống kê của OpenRouter, GLM-5.2 chỉ tiêu tốn khoảng 1/8 chi phí so với Claude Opus 4.8 của Anthropic ở một số tác vụ chuyên biệt nhưng vẫn mang lại hiệu quả rất cạnh tranh.
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Điểm tạo nên sức hút lớn của GLM-5.2 nằm ở việc được phát hành dưới dạng mã nguồn mở, cho phép doanh nghiệp và nhà phát triển tự do triển khai, tùy chỉnh và tối ưu hệ thống mà không phải trả mức phí API đắt đỏ, đồng thời đặc biệt phù hợp với các tác vụ lập trình, xây dựng AI Agent và tự động hóa quy trình làm việc quy mô lớn.
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Không chỉ cộng đồng lập trình viên quan tâm, nhiều "ông lớn" điện toán đám mây như Microsoft và Amazon cũng đã tích hợp các mô hình AI của Z.ai, DeepSeek cùng nhiều startup Trung Quốc khác vào hệ sinh thái dịch vụ của mình, trong khi một số nguồn tin cho biết Microsoft còn đang cân nhắc đưa mô hình DeepSeek trở thành lựa chọn cho các sản phẩm chiến lược nhằm đa dạng hóa nền tảng AI.
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Tuy nhiên, con đường mở rộng của Z.ai tại thị trường quốc tế vẫn tồn tại nhiều rào cản khi không ít doanh nghiệp lo ngại nguy cơ rò rỉ dữ liệu nếu sử dụng máy chủ đặt tại Trung Quốc, đồng thời các công ty AI nước này vẫn phải đối mặt với những hạn chế về nguồn cung chip AI tiên tiến do các chính sách kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ.
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Theo nhiều chuyên gia, lợi thế lớn nhất của các startup AI Trung Quốc hiện nay chính là khả năng phát triển những mô hình mạnh nhưng giá rẻ nhờ chiến lược hỗ trợ dài hạn từ chính phủ, cùng định hướng ưu tiên mã nguồn mở để nhanh chóng mở rộng hệ sinh thái và thu hút cộng đồng nhà phát triển trên phạm vi toàn cầu.
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Trong bối cảnh có tới 6 trong 10 mô hình AI đứng đầu bảng xếp hạng OpenRouter hiện nay đến từ Trung Quốc, khoảng cách công nghệ giữa các doanh nghiệp AI Mỹ và Trung Quốc được đánh giá chỉ còn khoảng 6 tháng, thậm chí có thể rút ngắn hơn nữa nếu xu hướng AI mã nguồn mở tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới.
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Giới phân tích nhận định cuộc đua AI toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới, nơi yếu tố quyết định không còn đơn thuần là mô hình thông minh nhất mà là khả năng cân bằng giữa hiệu năng, chi phí và mức độ linh hoạt, biến những cái tên như Z.ai hay DeepSeek trở thành đối thủ đáng gờm của OpenAI, Anthropic và Google trong cuộc cạnh tranh giành vị trí dẫn đầu ngành trí tuệ nhân tạo.
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