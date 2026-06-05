Đề và gợi ý đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT tại Thanh Hoá 2026

Sáng 5/6, các thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại Thanh Hóa năm học 2026-2027 đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại tỉnh Thanh Hóa có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 7.419 so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi.

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá, buổi thi thứ nhất môn Ngữ Văn Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 có 473 thí sinh vắng thi. Trong đó, thí sinh không đủ điều kiện dự thi (do không Hoàn thành chương trình THCS hoặc rút hồ sơ trước ngày thi) là 371; 102 thí sinh không đến dự thi. Tổng số phòng thi: 2.185. Sử dụng 2 phòng thi dự phòng gồm 1 phòng tại HĐT THPT Lam Kinh cho 2 thí sinh bị sốt thủy đậu; 1 phòng tại HĐT Bắc Sơn cho 1 thí sinh bị tai nạn trước khi thi. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi; tình hình cán bộ tham gia công tác thi và tình hình an ninh trật tự ở các hội đồng thi được đảm bảo.

Tại các điểm thi, công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Lực lượng công an, y tế, điện lực, thanh niên tình nguyện và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác tổ chức thi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được bảo đảm; không xảy ra sự cố bất thường ảnh hưởng đến quá trình làm bài của thí sinh. Đặc biệt, trong buổi thi môn Ngữ văn không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Các Hội đồng coi thi thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức thi theo quy định, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6. Ngày 5/6, buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, buổi chiều thi môn Tiếng Anh trong 60 phút. Sáng ngày 6/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút.

Lực lượng công an, y tế, điện lực, thanh niên tình nguyện và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác tổ chức thi. Ảnh cuuchienbinh.vn

Đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT Thanh Hoá năm 2026

Gợi ý đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT Thanh Hoá năm 2026 từ tuyensinh247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.