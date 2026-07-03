CSGT Hà Nội xử phạt thanh niên đi SH đủ ‘combo’ vi phạm TTATGT

Ngày 3/7, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 kiểm tra, xác minh, xử lý đối với xe mô tô biển số 29C2-036.xx được phản ánh trên mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại đường Cầu Diễn, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục này.

Cụ thể, ngày 2/7, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời người điều khiển xe mô tô biển số 29C2-036.xx đến làm việc. Tại cơ quan Công an, anh N.H.M. (sinh năm 2004, trú tại phường Tây Tựu, TP Hà Nội) đã thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 1/7/2026 trên đường Cầu Diễn.

Nam thanh niên điều khiển xe máy SH chạy trên đường Cầu Diễn đủ "combo" vi phạm TTATGT.

Quá trình xác minh cho thấy, người điều khiển phương tiện đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Căn cứ các quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N H M về các hành vi:

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định; Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe; Không có Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; Điều khiển xe mô tô khi không có giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông do làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống của người điều khiển. Bên cạnh đó, việc điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe thể hiện sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.

Tổng mức phạt là 2.450.000 đồng. Đồng thời đang xác minh để tiến hành xử lý vi phạm chủ xe với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các hành vi vi phạm qua các kênh tiếp nhận của lực lượng CSGT để kịp thời xác minh, xử lý, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

>>> Mời quý độc giả xem video ghi lại hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe máy SH chạy trên đường Cầu Diễn đủ "combo" vi phạm TTATGT. Nguồn: Cục CSGT.