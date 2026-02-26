Côn trùng chui vào tai bệnh nhân ở Quảng Trị được gắp thành công

Ngày 26/2, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết, bác sĩ của đơn vị vừa gắp thành công dị vật sống chui vào ống tai bệnh nhân.

Trước đó, ngày 25/2, bệnh nhân N.N.K.A. (SN 2010) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức tai dữ dội.

Theo người nhà cho biết, khi phát hiện có côn trùng bò vào tai, K.A đã đến tiệm cắt tóc để lấy. Quá trình gắp, dị vật sống di chuyển và cọ xát của dụng cụ khiến tình trạng đau nặng hơn, nên bệnh nhân được người thân đưa đến bệnh viện thăm khám.

Côn trùng sống trong ống tai của bệnh nhân.

Qua kiểm tra, bác sĩ ghi nhận ống tai ngoài bên phải của bệnh nhân có hiện tượng xung huyết, có dị vật sống. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi, gắp dị vật là một con côn trùng có kích thước khoảng 1,5cm.

Kiểm tra sau lấy dị vật, phát hiện màng nhĩ bệnh nhân nề đỏ do phản ứng viêm và kích thích trong quá trình tự lấy dị vật.

Theo các bác sĩ khuyến cáo, khi có dị vật, đặc biệt là côn trùng sống chui vào tai, người dân không nên tự ý ngoáy tai, dùng vật cứng để lấy ra hoặc xử lý tại các cơ sở không có chuyên môn. Việc can thiệp sai cách có thể gây trầy xước ống tai, tổn thương màng nhĩ hoặc làm dị vật đi sâu hơn, dẫn đến biến chứng nguy hiểm.