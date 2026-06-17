Con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị tuyên án tù là ai?

AP đưa tin, ngày 16/6, Tòa án Tối cao Brazil tuyên án 4 năm 2 tháng tù giam đối với cựu nghị sĩ Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, vì hành vi tìm kiếm sự can thiệp từ Chính phủ Mỹ vào vụ xét xử cha mình trước đó liên quan cáo buộc âm mưu đảo chính.

"Nhiệm vụ của ông Eduardo Bolsonaro với tư cách là một nhà lập pháp liên bang không phải là vận động hành lang ở nước ngoài chống lại đất nước của mình”, Thẩm phán Alexandre de Moraes, người từng giám sát vụ án về cáo buộc âm mưu đảo chính của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, nhấn mạnh.

Được biết, ông De Moraes và vợ đã bị Chính phủ Mỹ áp lệnh trừng phạt vào tháng 7 năm ngoái.

Ông Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, phát biểu tại một cuộc họp ở Thành phố Mexico ngày 18/11/2022. Ảnh: AP/Marco Ugarte.

Các luật sư của Eduardo Bolsonaro đã phản đối phán quyết của tòa, cho rằng không có đủ bằng chứng để kết tội ông. Cựu nghị sĩ này đã sống ở Texas, Mỹ, kể từ tháng 2/2025.

Ông Eduardo Bolsonaro không đưa ra bình luận nào về quyết định của Tòa án Tối cao Brazil. Ông đang vận động tranh cử cho em trai mình, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, người dự kiến ​​sẽ "thách thức" Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tháng 10 tới.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% đối với Brazil để phản đối việc ông Jair Bolsonaro bị truy tố vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử trước Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva năm 2022.

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