Chủ tịch Hồ Chí Minh - một công dân toàn cầu trước thời đại

Khi khái niệm “toàn cầu hóa” còn chưa xuất hiện trong đời sống chính trị và học thuật thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một hành trình vượt qua biên giới quốc gia, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ và hệ tư tưởng khác nhau. Chính vì vậy, nhìn từ góc độ hiện đại, có thể xem Người là một trong những “công dân toàn cầu” tiêu biểu của thế kỷ 20.

Khả năng thích nghi và hòa nhập với nhiều môi trường văn hóa khác nhau

Điều đặc biệt là tính toàn cầu ở Chủ tịch Hồ Chí Minh không đồng nghĩa với sự hòa tan bản sắc dân tộc, mà trái lại, càng tiếp xúc rộng lớn với thế giới, Người càng hiểu sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc, quyền tự quyết và khát vọng giải phóng con người.

Sinh ra trong bối cảnh Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh sớm nhận thức rằng muốn tìm con đường cứu nước hiệu quả phải vượt ra ngoài không gian chật hẹp của một quốc gia bị đô hộ. Năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình ấy kéo dài nhiều thập niên và đưa Người đi qua nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Người từng sống, lao động và hoạt động chính trị tại Pháp, Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan và nhiều nơi khác. Ít có nhà lãnh đạo cách mạng nào của thế kỷ 20 sở hữu trải nghiệm quốc tế phong phú và đa dạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều làm nên dáng dấp “công dân toàn cầu” ở Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là khả năng thích nghi và hòa nhập với nhiều môi trường văn hóa khác nhau. Trong những năm tháng sống ở nước ngoài, Người làm nhiều nghề để sinh sống, từ phụ bếp trên tàu biển, cào tuyết, rửa ảnh đến viết báo. Chính trải nghiệm lao động thực tế ấy giúp Người hiểu đời sống của những tầng lớp lao động ở nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời hình thành sự đồng cảm sâu sắc với những con người bị áp bức trên toàn thế giới. Người không nhìn thế giới bằng cái nhìn xa lạ hay định kiến dân tộc hẹp hòi, mà luôn tiếp cận bằng tinh thần học hỏi và tôn trọng sự khác biệt văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp), tháng 12/1920. Ảnh: Ấn bản “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Khả năng sử dụng ngoại ngữ cũng là một biểu hiện nổi bật của tư duy toàn cầu ở Người Hồ Chí Minh. Người có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và từng đọc, viết báo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Điều đó cho thấy tầm nhìn vượt thời đại của Hồ Chí Minh trong bối cảnh đầu thế kỷ 20, khi việc học ngoại ngữ còn rất hạn chế với người Việt Nam. Ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn giúp Người trực tiếp tiếp cận tri thức thế giới, nghiên cứu các cuộc cách mạng, các học thuyết chính trị và văn hóa nhân loại mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào trung gian.

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Tuy nhiên, điều khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một “công dân toàn cầu” đặc biệt không chỉ nằm ở việc đi nhiều nơi hay biết nhiều ngoại ngữ, mà còn ở tư tưởng quốc tế sâu sắc của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong mối liên hệ với phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Người từng khẳng định rằng cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Chính tư duy ấy giúp Người xây dựng được sự đồng cảm và ủng hộ quốc tế rộng lớn cho cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động ở Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia phong trào của những người lao động và những dân tộc thuộc địa. Người không chỉ đấu tranh cho quyền lợi của Việt Nam mà còn lên tiếng cho các dân tộc châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh bị áp bức bởi chủ nghĩa thực dân. Các bài báo và bài viết của Người đăng trên nhiều tờ báo quốc tế đã thể hiện tinh thần nhân văn rộng lớn ấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng tự do và phẩm giá con người là giá trị phổ quát vượt qua biên giới quốc gia.

Hiện đại nhưng không xa rời truyền thống

Một điểm đáng chú ý khác là Chủ tịch Hồ Chí Minh có khả năng tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng không đánh mất bản sắc Việt Nam. Người chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Đông lẫn phương Tây, của Nho giáo, Phật giáo, tư tưởng dân chủ phương Tây và chủ nghĩa Marx, nhưng luôn biết chọn lọc để phù hợp với thực tiễn dân tộc. Chính sự kết hợp hài hòa ấy tạo nên một phong cách rất riêng: hiện đại nhưng không xa rời truyền thống, quốc tế nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngay trong đời sống thường ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thể hiện phong thái cởi mở và tinh thần đối thoại văn hóa rất hiện đại. Người có thể trò chuyện với chính khách, nhà báo, công nhân hay trẻ em nước ngoài bằng thái độ chân thành và gần gũi. Nhiều bạn bè quốc tế từng nhận xét rằng Hồ Chí Minh tạo cho họ cảm giác vừa là một nhà lãnh đạo lớn, vừa là một con người rất giản dị và dễ kết nối. Chính điều đó giúp hình ảnh Việt Nam được lan tỏa tích cực trong dư luận quốc tế vào thời điểm đất nước còn rất khó khăn.

Nhìn từ hôm nay, khái niệm “công dân toàn cầu” thường gắn với khả năng hội nhập quốc tế, hiểu biết đa văn hóa và ý thức về các vấn đề chung của nhân loại. Ở nhiều phương diện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện những phẩm chất ấy từ rất sớm. Người có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, có tư duy vượt qua ranh giới dân tộc hẹp hòi, đồng thời luôn gắn trách nhiệm cá nhân với vận mệnh chung của nhân loại bị áp bức. Nhưng khác với một số quan niệm toàn cầu hóa mang tính đồng nhất văn hóa ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy một mô hình hội nhập dựa trên sự tôn trọng bản sắc dân tộc và quyền độc lập của mỗi quốc gia.

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, khi thế giới ngày càng kết nối chặt chẽ về kinh tế, công nghệ và văn hóa, hình ảnh Hồ Chí Minh gợi mở nhiều bài học quan trọng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Hội nhập quốc tế không có nghĩa là đánh mất mình, mà là biết mở rộng tầm nhìn, học hỏi tinh hoa nhân loại và đồng thời giữ vững bản sắc dân tộc. Một “công dân toàn cầu” đúng nghĩa không chỉ là người đi nhiều nơi hay sử dụng thành thạo ngoại ngữ, mà còn là người có trách nhiệm với cộng đồng, biết tôn trọng khác biệt văn hóa và luôn hướng đến những giá trị chung của nhân loại.

Có thể nói, trước khi thế giới bước vào kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm sống và hành động với tư duy mang tính toàn cầu. Chính sự kết hợp giữa tinh thần quốc tế rộng mở và lòng yêu nước sâu sắc đã làm nên tầm vóc đặc biệt của Người trong lịch sử Việt Nam và thế giới thế kỷ 20.