Chà là tươi giảm giá mạnh tại Hà Nội thu hút giới trẻ

Thị trường trái cây tại Hà Nội thời gian gần đây xuất hiện một "gương mặt" vừa lạ vừa quen: chà là tươi. Khác với loại chà là sấy khô thường thấy trong các hộp quà Tết, chà là tươi có màu vàng óng, vị giòn, ngọt xen lẫn chút chát nhẹ, trở thành món ăn được nhiều người tìm mua để trải nghiệm.

Từ trái cây nhập khẩu cao cấp đến hàng phổ thông

Nếu như vài năm trước, chà là tươi nhập khẩu từ Ai Cập hay Nam Phi chỉ xuất hiện tại các cửa hàng trái cây cao cấp với giá từ 400.000-600.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới 700.000 đồng/kg, thì năm nay giá bán đã giảm mạnh.

Theo ghi nhận, nguồn cung chủ yếu hiện nay đến từ Thái Lan - quốc gia đang bước vào chính vụ thu hoạch chà là, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9.

Thị trường trái cây tại Hà Nội thời gian gần đây xuất hiện một "gương mặt" vừa lạ vừa quen: chà là tươi.

Khảo sát tại chợ Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội), chà là tươi nguyên cành được bán với giá khoảng 130.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương chia thành hộp 0,5 kg để người tiêu dùng dễ mua và dùng thử.

Trong khi đó, tại các chợ đầu mối như Đền Lừ (Hoàng Mai), giá chỉ còn khoảng 70.000-80.000 đồng/kg - mức thấp nhất từ trước đến nay đối với loại trái cây từng được xem là hàng nhập khẩu cao cấp.

Trên các sàn thương mại điện tử và chợ mạng, chà là tươi cũng được rao bán với giá khoảng 900.000 đồng/thùng 10 kg, tương đương khoảng 90.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, giá giảm mạnh chủ yếu do nguồn cung từ Thái Lan tăng cao. Những năm gần đây, nước này mở rộng diện tích trồng chà là theo hướng công nghệ cao, sản lượng vượt nhu cầu tiêu thụ trong nước nên đẩy mạnh xuất khẩu.

Khoảng cách vận chuyển gần cũng giúp giảm đáng kể chi phí logistics so với hàng nhập từ Trung Đông hay Nam Phi, kéo giá bán xuống mức phù hợp với nhiều nhóm khách hàng hơn.

Bên cạnh đó, các giống chà là Thái Lan thường có vị ngọt nhẹ, xen chút chát, không đậm như chà là Ai Cập hay Ấn Độ nên giá thành cũng thấp hơn.

Việt Nam cũng đã trồng thử nghiệm chà là

Không chỉ phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, một số địa phương trong nước như Khánh Hòa đã trồng thử nghiệm chà là giống ngoại từ nhiều năm trước.

Theo các nhà vườn, chà là là cây ưa nắng, thích hợp với điều kiện khí hậu khô nóng. Một số khu vực như Phan Rang có điều kiện tự nhiên khá tương đồng với những vùng trồng chà là nổi tiếng trên thế giới.

Chà là tươi 'hạ nhiệt': Từ trái quà biếu tiền triệu thành món ăn vặt bình dân

Tuy nhiên, để cây cho năng suất và chất lượng cao, người trồng phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt là khâu thụ phấn và bảo vệ quả.

Do diện tích còn hạn chế, thời gian kiến thiết dài và sản lượng chưa nhiều nên chà là trồng trong nước vẫn có giá khá cao, dao động từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg tùy giống. Vì vậy, phần lớn chà là giá rẻ trên thị trường hiện nay vẫn là hàng nhập khẩu.

Giới trẻ thích thú trải nghiệm hương vị mới

Sự xuất hiện của những chùm chà là vàng óng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ.

Trên mạng xã hội, hàng loạt video trải nghiệm chà là tươi với phần ruột trắng, giòn và mọng nước thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Bạn Minh Anh (22 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ: "Trước giờ mình chỉ ăn chà là khô ngọt lịm trong hộp mứt, không nghĩ quả tươi nhìn lại bắt mắt thế này. Thấy ngoài chợ Phùng Khoang bán nhiều quá nên mình mua thử một hộp. Ăn cả vỏ thì hơi chát nhẹ một chút ở đầu lưỡi, nhưng nhai kỹ thấy thịt quả rất giòn và ngọt hậu. Càng ăn càng cuốn!"

Sự xuất hiện của những chùm chà là vàng óng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ.

Không ít bạn trẻ còn sáng tạo nhiều cách thưởng thức như chấm muối ớt Tây Ninh, cắt lát trộn salad hoặc kết hợp cùng sữa chua để tăng hương vị.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chà là tươi chứa nhiều chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid. Loại quả này cũng cung cấp nguồn đường tự nhiên từ fructose và glucose, giúp bổ sung năng lượng nhanh.

Tuy nhiên, do chứa hàm lượng đường tự nhiên tương đối cao, người tiêu dùng nên sử dụng với lượng vừa phải, đặc biệt là người mắc bệnh đái tháo đường hoặc cần kiểm soát lượng đường trong khẩu phần ăn.

Cây chà là có tên khoa học là Phoenix dactylifera, thuộc họ cau. Chúng có hàng trăm giống và được trồng phổ biến trên thế giới. Cây có nguồn gốc từ Trung Đông và Bắc Phi, trồng nhiều ở Trung Đông, khối Ả Rập, Ấn Độ, Israel. Sau đó, loại này lan rộng ra toàn thế giới. Cây có chiều cao trung bình 15-25m, tương tự cây dừa. Lá giống như lá dừa nhưng cuống lá có nhiều gai nhọn. Quả chà là có hình bầu dục. Còn sống quả có màu xanh khi quả già có màu vàng, chín ngả màu nâu sậm, ăn có vị hơi chát. Quả chín có mùi thơm dễ chịu, chứa nhiều đường có thể dùng ăn tươi hoặc sấy khô.