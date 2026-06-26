Cảnh báo lừa đảo qua mạng với các gói tiết kiệm siêu lợi nhuận

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Các đối tượng mạo danh ngân hàng, tổ chức tín dụng để quảng cáo những “gói tiết kiệm nội bộ” với lãi suất cao bất thường nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây trên các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok, Telegram xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm đăng tải thông tin về “gói tiết kiệm ưu đãi”, “suất gửi nội bộ”, “chương trình khách hàng VIP” hoặc các kênh đầu tư có lợi nhuận cao. Điểm chung của các hình thức này là đưa ra mức lãi suất vượt xa mặt bằng huy động của các tổ chức tín dụng.

Người dân cần cảnh giác trước các gói tiết kiệm lạ, lãi suất cao bất thường

Để tạo lòng tin, các đối tượng lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức uy tín. Chúng sử dụng tên gọi, logo, hình ảnh nhận diện tương tự các thương hiệu lớn, đồng thời giả danh nhân viên ngân hàng hoặc chuyên viên tư vấn tài chính để tiếp cận khách hàng.

Các đối tượng thường giới thiệu những chương trình gửi tiết kiệm với lãi suất từ 15 - 20%/năm, kèm cam kết sinh lời cao, rút tiền linh hoạt và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, các đối tượng còn gửi đường link giả mạo, hướng dẫn cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã xác thực giao dịch và thông tin thẻ ngân hàng. Khi có được các dữ liệu này, chúng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Một thủ đoạn khác là phát tán tờ rơi, tài liệu quảng cáo giả có chứa mã QR. Khi người dân quét mã, điện thoại sẽ bị chuyển hướng đến website giả mạo hoặc hiển thị số điện thoại của kẻ lừa đảo. Từ đó, chúng tiếp tục giả danh nhân viên ngân hàng để khai thác thông tin cá nhân và đánh cắp dữ liệu.

Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn có mức lãi suất, lợi nhuận cao bất thường. Thực tế, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đều được niêm yết công khai và chịu sự quản lý của cơ quan chức năng.

Người dân chỉ nên thực hiện giao dịch thông qua ứng dụng, website chính thức hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng. Trước khi đăng nhập hoặc giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ tên miền, địa chỉ truy cập và nguồn gốc ứng dụng.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào; không chuyển tiền theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội hoặc các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng khi chưa xác minh thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, chuyển tiền cho đối tượng nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, phong tỏa giao dịch và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Công an Hà Nội, việc nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin và tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng là biện pháp quan trọng giúp bảo vệ tài sản, đồng thời góp phần ngăn chặn hiệu quả tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.