Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp năm nay sẽ được công bố vào 08h ngày 1/7/2026.

Các thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên các website của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn/; https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login và tra cứu qua website của các Sở GDĐT 34 tỉnh thành...

Bước 1: Truy cập vào Hệ Thống Quản Lý Thi Bộ GD&ĐT.

Bước 2: Nhập các thông tin: Số CCCD, Mã đăng nhập (được cấp khi làm hồ sơ), và Mã xác nhận.

Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập và chọn mục Tra cứu để xem chi tiết điểm.

Thí sinh cũng có thể tra cứu qua website của các Sở GD&ĐT địa phương. Thí sinh tại các tỉnh/thành phố có thể tra cứu trực tiếp trên cổng thông tin của Sở nơi mình đăng ký dự thi. Hoặc thí sinh cũng có thể đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh Hà Nội tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí để công bố điểm thi. Bộ sẽ cung cấp dữ liệu, còn cơ quan báo chí xây dựng nền tảng tra cứu điểm thi theo số báo danh, đảm bảo thông tin cá nhân của thí sinh được bảo mật.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên Báo Tri thức và Cuộc sống TẠI ĐÂY

Để tra cứu điểm thi, thí sinh thực hiện theo 3 bước:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://kienthuc.net.vn/tra-cuu-diem-thi.html

Bước 2: Phụ huynh, học sinh chọn cụm thi, bấm số báo danh.

Sau đó, nhấn nút tìm kiếm sẽ ra điểm số của mình.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ liên tục cập nhật danh sách 34 tỉnh, thành công bố điểm thi tốt nghiệp THPT tại địa chỉ https://kienthuc.net.vn/tra-cuu-diem-thi.html