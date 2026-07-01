Yêu cầu công bố hợp quy thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm VN về việc triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô theo QCVN 123:2024/BGTVT.

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Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai, bảo đảm yêu cầu quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm và không để phát sinh ách tắc không cần thiết, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đăng kiểm VN chủ động tổ chức triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Cục Đăng kiểm có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, đánh giá và quyết định chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 123:2024, Nghị định 37/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan; Công khai đầu mối tiếp nhận, thành phần hồ sơ, trình tự xử lý hồ sơ, không đặt thêm điều kiện hoặc thủ tục ngoài quy định.

Đối với hoạt động chứng nhận sự phù hợp QCVN 123:2024, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đăng kiểm VN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, điều kiện năng lực thực tế và quy định pháp luật liên quan để chủ động lựa chọn phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm việc chứng nhận được thực hiện đúng điều kiện, phạm vi, trình tự, thủ tục theo quy định.

Trường hợp chưa có tổ chức thử nghiệm đáp ứng kịp nhu cầu thử nghiệm theo QCVN 123:2024/BGTVT, Bộ Xây dựng ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN quyết định việc chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Thời hạn chỉ định tạm thời tối đa 6 tháng kể từ ngày ký quyết định và Cục trưởng chịu trách nhiệm đối với quyết định này.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm VN gửi Bộ Xây dựng các quyết định, văn bản xử lý ngay sau khi ban hành để Bộ theo dõi, kiểm tra; đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, chỉ đạo, bảo đảm việc triển khai quy chuẩn mới diễn ra đồng bộ, hiệu quả.

Trước đó, Cục Đăng kiểm VN có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị phương án tháo gỡ khó khăn trong chứng nhận thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô. Cục Đăng kiểm cho biết, ghế an toàn cho trẻ em - một trong những thiết bị an toàn quan trọng, thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình. Vì vậy, sản phẩm này phải được công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành của địa phương trên cơ sở kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Tuy nhiên, để doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh có thể thực hiện thủ tục công bố hợp quy, ghế an toàn cho trẻ em trước hết phải được kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Thực tế nhu cầu công bố hợp quy của các doanh nghiệp hiện rất lớn nhằm đáp ứng quy định bắt buộc từ ngày 1/7/2026. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện hoạt động chứng nhận theo quy chuẩn này.

Trước thực trạng trên, Cục Đăng kiểm kiến nghị trường hợp sau ngày 1/7/2026 vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, cho phép chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em theo QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động.