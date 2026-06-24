Triều Tiên biên chế tàu khu trục 5.000 tấn

Theo AP, KCNA đưa tin ngày 24/6, nước này đã đưa vào biên chế một tàu khu trục 5.000 tấn mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ca ngợi như một biểu tượng cho năng lực hải quân và hạt nhân ngày càng phát triển của đất nước, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tìm cách mở rộng khả năng triển khai sức mạnh quân sự trên biển.

Phát biểu tại buổi lễ hạ thủy ở cảng Nampo hôm 23/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng các tàu chiến như tàu khu trục Choe Hyon cho thấy việc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân nước này đang tiến triển theo đúng kế hoạch.

Tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trong lễ hạ thủy tại một cảng ở Nampo, Triều Tiên, ngày 23/6/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

“Rõ ràng, việc hải quân chỉ đóng vai trò bảo vệ vùng biển ngoài khơi đất liền đã trở thành dĩ vãng. Hải quân đang vươn lên trở thành một lực lượng chính quy được trang bị các phương tiện chiến lược khi chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân đang tiến triển đúng theo kế hoạch”, ông Kim phát biểu trong buổi lễ hôm 23/6.

Hãng thông tấn KCNA cho biết tàu Choe Hyon đã chính thức được đưa vào biên chế hải quân Triều Tiên sau buổi lễ và sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ bờ biển phía tây của nước này.

Trong bài phát biểu hôm 23/6, ông Kim Jong Un cho biết tàu khu trục Kang Kon cũng sẽ sớm được đưa vào hoạt động. Triều Tiên cũng có kế hoạch riêng để đóng một tàu khu trục 10.000 tấn.

Sau nhiều năm thúc đẩy phát triển tên lửa đạn đạo, ông Kim Jong Un đã chuyển trọng tâm sang năng lực hải quân, bao gồm cả việc đang tiếp tục chế tạo tàu ngầm hạt nhân.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm đối với tàu ​​Choe Hyon trước khi đưa vào sử dụng, bao gồm cả việc phóng vật thể được cho là tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ con tàu này.

Sau vụ thử tên lửa trên tàu Choe Hyon hồi tháng 3/2026, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố rằng nỗ lực trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân của ông sẽ "tạo nên một sự thay đổi căn bản trong việc bảo vệ chủ quyền hàng hải".

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Nguồn video: VTV

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