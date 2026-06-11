Thí sinh tự tin trước thi Ngữ văn: Không học tủ, chuẩn bị toàn diện

Sáng nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ văn (sáng), thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được phát cho thí sinh lúc 7h30, thời gian bắt đầu làm bài là 7h35.

Tự tin, bình tĩnh và hạn chế học tủ

Trước giờ bước vào bài thi Ngữ văn, nhiều thí sinh tại điểm thi tỏ ra khá tự tin và giữ tâm lý thoải mái, dù những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện không ít dự đoán về nội dung đề thi.

Nhóm học sinh đến từ Trường THPT Mỹ Đình (Hà Nội) tự tin bước vào môn thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Mai Loan.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, em Phạm Thị Ngọc Minh, học sinh Trường THPT Mỹ Đình cho biết, bản thân không quá áp lực trước kỳ thi. Nữ sinh chia sẻ, em luôn giữ được sự bình tĩnh và xem đây là yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt bài làm.

“Em thấy khá bình thường, tự tin và bình tĩnh. Em không dám dự đoán đề vì vào nội dung nào thì em cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể”, Minh nói. Dù điểm khảo sát môn Ngữ văn thường dao động quanh mức 7 điểm, nữ sinh cho rằng kết quả thi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên không muốn đặt nặng chuyện đoán đề.

Cùng chung tâm trạng, em Trương Thảo Mi cho biết, có theo dõi một số dự đoán về đề thi lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có những tác phẩm như Đất nước hay Ai đã đặt tên cho dòng sông? Tuy nhiên, em chỉ xem đây là nguồn tham khảo. “Em có đọc qua và làm thử một số dạng bài liên quan để tham khảo thêm, chứ không quá phụ thuộc vào các dự đoán”, Mi chia sẻ.

Trong khi đó, em Phan Thị Kim Ngọc cho rằng, những chủ đề liên quan đến văn hóa sẽ thuận lợi hơn đối với nhiều học sinh bởi đây là nội dung gần gũi, dễ triển khai ý tưởng. Tuy nhiên, nữ sinh cũng thận trọng trước các đồn đoán về đề thi.

“Em nghĩ không nên đoán trước quá nhiều vì rất dễ học tủ. Điều quan trọng vẫn là ôn tập toàn diện và giữ tâm lý ổn định khi làm bài”, Ngọc nói.

Kỳ vọng mức điểm trên 8

Trong khi đó, một số thí sinh đưa ra dự đoán của mình về nội dung đề thi năm nay, trong đó các chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và đất nước được nhắc đến khá nhiều.

Các thí sinh cho biết, không học tủ, ôn tập kỹ tất cả các dạng đề. Ảnh: Mai Loan.

Em Đỗ Phương Linh, học sinh Trường THPT Lomonosov Mỹ Đình chia sẻ: “Em nghĩ đề có thể liên quan đến AI hoặc đất nước. AI là chủ đề nổi bật trong những năm gần đây, được nhắc đến rất nhiều trong đời sống. Còn chủ đề đất nước cũng đáng chú ý khi gắn với nhiều dấu mốc lịch sử và sự phát triển của đất nước”.

Để chuẩn bị cho những nội dung này, nữ sinh cho biết em chủ yếu đọc thêm các dẫn chứng, tư liệu trên mạng nhằm mở rộng vốn hiểu biết và có thêm chất liệu cho bài viết. Tuy nhiên, em không viết sẵn bài mẫu hay học thuộc theo bất kỳ dạng đề nào.

Khi được hỏi về phần nghị luận văn học, Linh cho rằng rất khó dự đoán chính xác tác phẩm sẽ xuất hiện trong đề thi. “Ra nội dung nào thì em sẽ làm nội dung đó”, nữ sinh nói.

Em Đào Thùy Linh, cũng là học sinh Trường THPT Lomonosov Mỹ Đình cho biết, bản thân không quá áp lực trước những dự đoán về đề thi. Với mức điểm Ngữ văn thường đạt khoảng 8 điểm trong các bài kiểm tra và khảo sát, nữ sinh đặt mục tiêu đạt trên 8 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Dù có những dự đoán riêng, các thí sinh đều cho rằng việc ôn tập toàn diện và giữ tâm lý ổn định vẫn là yếu tố quan trọng nhất trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Sau môn thi Ngữ văn, chiều cùng ngày, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày, với môn Ngữ văn và Toán là hai môn thi bắt buộc; ngày thi tiếp theo, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

​

​

​