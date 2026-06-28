Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 1.400

AP đưa tin, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm Venezuela khi số nạn nhân thiệt mạng do thảm họa động đất kép tăng vọt lên 1.430 người và sự tuyệt vọng gia tăng tại bang La Guaira trong bối cảnh lực lượng cứu hộ và người dân nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau động đất.

Tính đến ngày 27/6, 3 ngày sau khi hai trận động đất liên tiếp với cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter tàn phá quốc gia Nam Mỹ này, ít nhất 68.900 người được cho là vẫn mất tích.

Hình ảnh các tòa nhà bị hư hại được chụp 3 ngày sau trận động đất xảy ra ở La Guaira, Venezuela, ngày 27/6/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Người dân Venezuela tìm kiếm người thân sử dụng mọi thiết bị, dây thừng và cả tay không để đào bới ở những đống bê tông đổ nát khắp La Guaira, một trong những bang chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn địa chấn. Ngày càng nhiều đội cứu hộ quốc tế tham gia hỗ trợ, mang lại tia hy vọng nhỏ nhoi cho các gia đình đang mòn mỏi chờ đợi. Giới chức Venezuela cho biết đã có 17 chuyến bay chở hơn 1.600 thành viên đội cứu hộ hạ cánh tính đến ngày 27/6.

Các tổ chức cứu trợ cho rằng 48 đến 72 giờ đầu tiên là "thời gian vàng" để cứu sống người bị nạn, dù thời gian này có thể kéo dài nếu họ tiếp cận được thực phẩm và nước uống.

Khi 72 giờ trôi qua kể từ lúc động đất xảy ra, nhiều người cảm nhận từng phút trôi qua là thời gian quý giá để cứu người còn sống sót.

Một số người trèo lên tàn tích các tòa nhà và gọi tên người thân, hy vọng có dấu hiệu sự sống. Bụi phủ kín các cộng đồng ven biển. Trong cái nóng gay gắt, ngày càng nhiều người phải đeo khẩu trang khi mùi phân hủy lan rộng. Ở những nơi khác tại La Guaira, các đội cứu hộ đưa nhiều thi thể lên xe tải trắng từ bãi đất của bệnh viện dã chiến, nơi các thi thể đang được nhận dạng.

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng hơn 14.000 thành viên quân đội và cảnh sát đang tuần tra khu vực thảm họa, nơi hiện đã bị phong tỏa và cần giấy phép đặc biệt để vào.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết hơn 6 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua, riêng thủ đô Caracas đã có khoảng 2 triệu người.

Các chuyên gia nhận định mức độ tàn phá tăng lên do hai trận động đất xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn. Trong nhiều ngày, các dư chấn nhỏ vẫn tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Caracas và các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có một trận 4,8 độ Richter vào ngày 27/6.

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