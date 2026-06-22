S-Light Tower: Tòa tháp đôi soi bóng sông Hàn, trung tâm Nam Đà Nẵng

Sở hữu tọa độ tâm điểm kết nối, hệ tiện ích đa dạng cùng pháp lý lâu dài, dự án sẽ thiết lập chuẩn sống đẳng cấp và mang đến cơ hội đầu tư bền vững tại khu vực trung tâm Nam Đà Nẵng.

Phối cảnh S-Light Tower - tháp đôi biểu tượng tại mặt sông Hàn, trung tâm Nam Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Đón đầu xu hướng mở rộng không gian đô thị về phía Nam, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tiếp tục hành trình kiến tạo những dự án bất động sản điểm nhấn tại Nam Đà Nẵng với tháp đôi cao tầng S-Light Tower.

Biểu tượng sống mới tại trung tâm Nam Đà Nẵng

Tọa lạc ngay ngã tư đường Nguyễn Đình Thi - 29/3, S-Light Tower được ví như cửa ngõ huyết mạch của “Thủ phủ Ánh Dương” Sun NeO City. Giá trị dự án sẽ nhân lên gấp bội khi mạng lưới giao thông tỷ đô hoàn thiện, gồm: cầu Bùi Tá Hán kết nối trực tiếp dự án với biển Mỹ Khê, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, hệ thống LRT gần 226.000 tỷ đồng kết nối sân bay Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai…

Dự án gồm 2 tòa tháp cao 22 tầng, 3 tầng hầm với tổng số gần 800 căn hộ, được thiết kế tối ưu để trở thành nơi an cư lý tưởng của tầng lớp cư dân mới. Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích: bãi biển Mỹ Khê (2,5km), sân bay quốc tế Đà Nẵng (5km), lõi trung tâm thành phố (5,5km) và phố cổ Hội An (18,6km)…

Giá trị độc bản của S-Light Tower còn đến từ thế đất “minh đường tụ thủy” hiếm có khi nằm ngay ngã ba sông Cẩm Lệ, sông Hàn và sông Đô Tỏa. Được bao quanh bởi các quần thể nhà thấp tầng, tòa tháp đôi cao 22 tầng vươn lên kiêu hãnh với tầm nhìn 360 độ. Từ ban công căn hộ, chủ nhân có thể thu trọn vẻ đẹp êm đềm của ba dòng sông cùng danh thắng Ngũ Hành Sơn phía xa xa, phóng tầm mắt ra biển Đông bao la ở tầng cao, và thăng hoa cảm xúc với những màn pháo hoa rực rỡ của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) diễn ra thường niên.

Vượt lên trên một dự án nhà ở thông thường, tổ hợp S-Light Tower được định vị như một tuyệt tác kiến trúc mang đậm hơi thở phương Đông với cảm hứng thiết kế "Hạc Vân Thiên" (hạc bay lên trời mây). Hai khối tháp vươn cao được kết nối thành một tổng thể thống nhất, mang ngôn ngữ chuyển động uyển chuyển tựa dáng hình chim Hạc – biểu tượng của sự thanh cao, quyền quý, trang nhã và trường thọ. Dấu ấn của loài chim quý được thể hiện rõ nét qua từng đường nét kiến trúc: từ tông màu trắng chủ đạo của hệ khung mang đến vẻ đẹp kiêu sa, thanh thoát, đến các chi tiết khỏe khoắn khắc họa hình ảnh đôi cánh Hạc đang dang rộng vút bay, qua đó “thổi hồn” những giá trị văn hóa truyền thống vào không gian sống đương đại.

Hình tượng chim Hạc ẩn chứa trong thiết kế của tháp đôi S-Light Tower. Ảnh: Sun Property.

Hoàn thiện cho không gian sống mang tính biểu tượng là chuỗi tiện ích nội khu đa trải nghiệm, được "đo ni đóng giày" cho tệp khách tinh hoa. Ngay tại khối đế, hệ thống shophouse sầm uất mở ra nhịp sống thương mại năng động, đáp ứng trọn nhu cầu mua sắm thường nhật. Bước lên tầng 2, một thế giới giải trí và chăm sóc sức khỏe toàn diện chào đón cư dân với hồ bơi, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em (kids club) và khu vui chơi gia đình (family game lounge). Cùng với đó, thư viện cũng được thiết kế tinh tế, kiến tạo môi trường “workcation” lý tưởng cho tầng lớp trí thức.

Đón sóng tăng trưởng tại Nam Đà Nẵng

Bức tranh đầu tư tại S-Light Tower càng trở nên sắc nét khi Nam Đà Nẵng bứt tốc trở thành cực tăng trưởng mới. Hưởng lợi từ mô hình đô thị đa cực, hành lang phía Nam đang vươn mình thành tâm điểm du lịch quốc tế nhờ vị trí nằm giữa trung tâm Đà Nẵng và phố cổ Hội An, kết hợp cùng lực đẩy từ các siêu dự án "Dòng sông ánh sáng" hay tuyến du lịch đường thủy nội địa trong tương lai. Sức bật của khu vực càng được bồi đắp khi thành phố không chỉ tăng tốc triển khai các khu công nghiệp trọng điểm mà còn xúc tiến kế hoạch dịch chuyển hệ thống giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học và văn hóa nghệ thuật về cực Nam.

Lực đẩy vĩ mô này đã kích hoạt làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ, mở ra nguồn cầu dồi dào cho S-Light Tower. Tổ hợp căn hộ là bến đỗ lý tưởng giải “cơn khát” không gian xanh của người dân nội đô, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trú của người dân Quảng Nam (cũ) muốn tìm kiếm chốn an cư mới gần nơi làm việc. Đặc biệt, với giới đầu tư, dự án nghiễm nhiên trở thành một lựa chọn "second home" hoàn mỹ, có thể khai thác cho thuê sinh lời bền vững.

Nam Đà Nẵng trở thành bến đỗ an cư lý tưởng trước làn sóng “di cư” kép. Ảnh: Ánh Dương.

Không chỉ tối ưu trải nghiệm an cư, S-Light Tower còn mang tới bài toán đầu tư đắc lợi nhờ cơ cấu sản phẩm linh hoạt từ studio đến 3 phòng ngủ và penthouse. Trong đó, các dòng căn hộ studio và 1 phòng ngủ chiếm gần 80% quỹ căn, đảm bảo tính thanh khoản vượt trội và tỷ lệ lấp đầy cao khi khai thác lưu trú. Quan trọng hơn, mỗi tài sản tại đây đều sở hữu pháp lý minh bạch với quyền sở hữu lâu dài - một “kim bài bảo an” vững chắc, đem đến cho gia chủ giá trị tích sản truyền đời.

“Hội tụ trọn vẹn lực đẩy từ chiến lược mở rộng kinh tế - đô thị về phía Nam cùng các dự án phát triển du lịch, khu vực này đang trở thành thỏi nam châm hút vốn đầu tư. Những sản phẩm sở hữu tọa độ lõi, pháp lý vững vàng cùng hệ tiện ích đa dạng như căn hộ S-Light Tower không chỉ là lời giải cho nhu cầu an cư, mà còn là khối tài sản có khả năng khai thác hấp dẫn”, đại diện Sun Property khẳng định.

Đón đầu quy hoạch của thành phố Đà Nẵng hậu sáp nhập, sở hữu S-Light Tower lúc này chính là nắm giữ “cỗ máy sinh lời” từ sức nóng du lịch: vừa tối ưu doanh thu từ dòng khách không ngừng tăng trưởng, vừa đón đầu làn sóng chuyên gia, lao động chất lượng cao đổ về Nam Đà Nẵng. Dự án được kỳ vọng sẽ tái định hình “đường chân trời” khu vực, trở thành thỏi nam châm thu hút cộng đồng trí thức và giới đầu tư sành sỏi.