Phổ điểm thi THPT 2026: Điểm số thay đổi lớn, nhiều môn điểm liệt tăng mạnh

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dựa vào bảng số liệu thống kê so sánh giữa năm 2025 và 2026, chúng ta có thể thấy một sự thay đổi rất lớn về chất lượng và phân bố điểm số của kỳ thi. Điểm số của năm 2026 có xu hướng dịch chuyển mạnh về phía dải điểm cao. Đáng chú ý là nhiều môn điểm liệt tăng mạnh.

Môn toán mặt bằng điểm số có nhiều thay đổi, mưa điểm 10

Điểm trung bình tăng gần 1 điểm: Tăng từ 4.78 (năm 2025) lên 5.65 (năm 2026). Đây là mức tăng rất đáng kể đối với một kỳ thi quy mô hơn 1.1 triệu thí sinh.

Trung vị tăng tương ứng: Từ 4.6 lên 5.5, cho thấy toàn bộ phổ điểm đã được đẩy lên cao hơn, không còn bị kéo lệch quá nhiều về phía điểm thấp như năm trước. Điểm phổ biến nhất: Dịch chuyển từ 4.75 lên 5.0.

Số lượng điểm 10 tăng đột biến: Năm 2026 có tới 4,208 thí sinh đạt điểm 10, gấp hơn 8.2 lần so với năm 2025 (chỉ có 513 thí sinh). Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh tăng từ 0.45 lên tới 3.53.

Tỉ lệ điểm giỏi (≥ 7) tăng hơn gấp đôi: Từ 12.23% (137,741 thí sinh) nhảy vọt lên 29.52% (352,014 thí sinh). Gần như cứ 3 thí sinh đi thi thì có 1 người đạt điểm 7 trở lên.

Điểm dưới trung bình (< 5) giảm sâu: Năm 2025 có tới hơn một nửa số thí sinh bị dưới trung bình (56.39%), nhưng sang năm 2026, con số này đã giảm xuống chỉ còn 37.97%.

Điểm kém (≤ 1) giảm hẳn: Số thí sinh bị điểm liệt hoặc gần liệt giảm từ 777 xuống còn 253 em. Đặc biệt, năm 2026 không có thí sinh nào bị điểm 0 (so với 6 thí sinh của năm 2025).

Tuy nhiên có độ phân hóa và biến động điểm số. Độ lệch chuẩn tăng từ 1.68 lên 1.89 (và MAD tăng từ 1.35 lên 1.6). Điều này cho thấy mặc dù mặt bằng chung tăng lên, khoảng cách và độ phân hóa giữa các nhóm thí sinh năm 2026 lại rộng hơn so với năm 2025.

Những môn thi có nhiều điểm liệt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

253 thí sinh bị điểm liệt môn toán

Theo thống kê, toán là môn có số lượng bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) nhiều nhất với 253 thí sinh. Tuy nhiên, đây cũng là môn ghi nhận mức giảm mạnh nhất so với năm 2025.

Cụ thể, năm 2025 có 777 bài thi toán bị điểm liệt, chiếm 0,069% tổng số bài thi. Đến năm 2026, con số này giảm xuống còn 253 bài, tương đương 0,021%, giảm 524 trường hợp (67,4%). Điều này diễn ra trong bối cảnh điểm trung bình môn toán tăng từ 4,78 lên 5,65 và số bài thi đạt điểm 10 tăng từ 513 lên 4.208.

157 bài thi bị điểm liệt là môn ngữ văn

Đứng thứ hai về số lượng điểm liệt là môn ngữ văn với 157 bài thi, tăng 70 trường hợp so với năm trước (87 bài), tương ứng với mức tăng khoảng 80,5%. Dù vậy, tỷ lệ điểm liệt của môn này vẫn rất thấp, chỉ chiếm 0,013% tổng số thí sinh dự thi. Năm nay môn Văn không có điểm 10, điểm 0 có 8 bài thi.

102 bài thi bị điểm liệt môn địa lí

Đáng chú ý nhất là môn địa lí. Từ chỉ 19 bài thi bị điểm liệt vào năm 2025, năm nay con số này tăng lên 102 bài, tăng 83 trường hợp, tương đương hơn 5 lần (436,8%). Tỷ lệ điểm liệt cũng tăng từ 0,004% lên 0,023%.

Sự gia tăng số điểm liệt ở môn địa lí đi kèm với việc phổ điểm giảm đáng kể. Điểm trung bình giảm từ 6,63 xuống 5,1, trong khi số bài thi đạt điểm 10 chỉ còn 56, năm 2025 có 6.907 bài thi đạt điểm 10.

Bài thi tiếng Anh bị điểm liệt tăng mạnh với 61 bài

Môn tiếng Anh cũng ghi nhận số bài thi bị điểm liệt tăng mạnh. Nếu năm 2025 có 28 bài thi đạt từ 1 điểm trở xuống thì năm 2026 là 61 bài, tăng 33 trường hợp, tương đương gần 118%. Tỷ lệ điểm liệt tăng từ 0,008% lên 0,018%. Năm nay, môn Anh có bài đạt điểm 10 cũng khiêm tốn, chỉ có 31 bài, trong khi năm ngoái có 141 bài đạt điểm 10.

Môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật có 15 bài bị điểm liệt

Số lượng thí sinh bị điểm liệt có 15 thí sinh, chiếm 0.005% trên tổng số 282,519 thí sinh dự thi môn này và chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10. Trong khi năm 2025, môn này có mưa điểm 10, với 1451 thí sinh đạt điểm 10 và không có thí sinh bị điểm liệt.

Môn hóa học có 12 bài bị điểm liệt

Số lượng thí sinh bị điểm liệt môn hóa có 12 thí sinh, chiếm tỉ lệ 0.005% trên tổng số 250,803 thí sinh dự thi môn này. Trong khi năm 2025, môn này chỉ có 3 thí sinh bị điểm liệt. Năm nay, số thí sinh đạt điểm 10 cũng rất ít, chỉ có 189 thí sinh, còn năm 2025 có 3.929 thí sinh đạt điểm 10.

Infographic: Báo Tri thức và Cuộc sống.