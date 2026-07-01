Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 đã được Bộ GD&ĐT công bố

Đúng 8h sáng nay (1/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng nhiều cách như: tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT; tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 qua trang thông tin của 34 sở GD-ĐT tỉnh, thành phố; tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên website một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Tri thức và Cuộc sống tại đây.

Sau khi biết điểm, thí sinh có thể tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026. Công thức tính điểm xét công nhận tốt nghiệp năm 2026 như sau:

Trong đó, điểm trung bình các năm học ở cấp THPT được tính theo công thức dưới đây:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến ngày 5/7.

Thí sinh Hà Nội tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Do đó, thí sinh cần cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…