Nhổ lạc giữa trời nắng gắt, người phụ nữ 53 tuổi sốc nhiệt nguy kịch

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 14/6/2026, bà Đ. (53 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng sức khỏe bất thường.

Người nhà cho biết, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, trong lúc đang nhổ lạc ngoài đồng dưới thời tiết nắng nóng, bà Đ. đột ngột bị choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, mắt tối sầm, tê bì nửa người bên trái, cứng miệng và nói khó.

Nhận thấy người bệnh có nhiều dấu hiệu đột quỵ, gia đình lập tức đưa bà đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Đang nhổ lạc người đàn bà nguy kịch vì nắng nóng - Ảnh minh họa BVCC

Qua thăm khám và theo dõi, các bác sĩ xác định người bệnh bị say nắng, sốc nhiệt kèm theo các biểu hiện thần kinh cấp tính do tiếp xúc với môi trường nắng nóng trong thời gian dài.

Bệnh nhân được xử trí tích cực bằng các biện pháp hạ nhiệt, bù dịch, cân bằng điện giải và theo dõi sát tình trạng thần kinh. Sau 2 ngày điều trị và theo dõi, bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế Cẩm Khê cho biết, say nắng, sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể không còn khả năng điều hòa thân nhiệt, khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường. Đây là tình trạng cấp cứu y khoa nguy hiểm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan như não bộ, tim mạch, thận và hệ thần kinh.

Trong thực tế, các biểu hiện của sốc nhiệt đôi khi rất giống với đột quỵ não, khiến người bệnh và gia đình dễ chủ quan hoặc nhầm lẫn.

Nếu không được xử trí kịp thời, sốc nhiệt có thể dẫn tới tổn thương đa cơ quan, suy thận cấp, rối loạn tim mạch, tổn thương thần kinh kéo dài, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhóm nguy cơ cao gồm người lao động ngoài trời, nông dân, công nhân xây dựng, người cao tuổi và người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch hoặc đái tháo đường.

Để phòng ngừa say nắng, say nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế lao động hoặc làm việc ngoài trời vào thời điểm nắng nóng cao điểm trong ngày. Trường hợp bắt buộc phải làm việc ngoài trời cần bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, cần uống đủ nước trước, trong và sau khi lao động; bổ sung điện giải khi cần thiết; đội mũ, nón rộng vành, mặc quần áo thoáng mát, sáng màu để giảm hấp thu nhiệt.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu dữ dội; mệt lả, khát nước nhiều; buồn nôn hoặc nôn liên tục; chuột rút, co quắp chân tay; tê bì tay chân, yếu liệt chi; Nói khó, méo miệng; lú lẫn, rối loạn ý thức hoặc hôn mê., người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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