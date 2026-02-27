Khoa học & Đời sống

Nét đẹp văn hóa của người Fulani giữa biến đổi thời đại

T.B (tổng hợp)

Với lịch sử lâu đời, người Fulani đối mặt với thách thức hiện đại nhưng vẫn giữ vững truyền thống và bản sắc riêng biệt.

Là một trong những cộng đồng du mục lớn nhất thế giới. Người Fulani, còn gọi là Fula hay Peul, sinh sống rải rác tại hơn 20 quốc gia Tây và Trung Phi như Senegal, Mali, Nigeria và Cameroon. Nhiều nhóm Fulani vẫn duy trì lối sống chăn thả gia súc du mục qua các thảo nguyên rộng lớn. Ảnh: Pinterest.
Gia súc là trung tâm đời sống kinh tế và xã hội. Đàn bò không chỉ là tài sản mà còn là thước đo địa vị và sự giàu có của người Fulani. Sữa, thịt và các sản phẩm từ bò đóng vai trò thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời gắn liền với nghi lễ và hôn nhân. Ảnh: Pinterest.
Có ngôn ngữ riêng thuộc hệ Niger-Congo. Người Fulani nói tiếng Fulfulde (hay Pulaar), một ngôn ngữ thuộc nhánh Đại Tây Dương của hệ Niger-Congo. Dù phân bố rộng, các cộng đồng Fulani vẫn giữ được sự liên kết văn hóa thông qua ngôn ngữ này. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống rất đặc trưng. Phụ nữ Fulani nổi tiếng với trang sức vàng lớn, hoa tai vòng và kiểu tóc tết cầu kỳ, trong khi nam giới thường đội mũ thêu và mặc áo choàng dài. Trang phục phản ánh thẩm mỹ tinh tế và bản sắc riêng biệt của họ. Ảnh: Pinterest.
Lễ hội Gerewol độc đáo. Ở một số nhóm Fulani như Wodaabe, lễ hội Gerewol là dịp nam giới trang điểm công phu, nhảy múa và thi sắc đẹp để gây ấn tượng với phụ nữ. Nghi lễ này thể hiện quan niệm thẩm mỹ và vai trò chủ động của nữ giới trong lựa chọn bạn đời. Ảnh: Pinterest.
Từng xây dựng các đế chế Hồi giáo hùng mạnh. Trong thế kỷ 18-19, các thủ lĩnh Fulani đã lãnh đạo những cuộc cải cách tôn giáo và lập nên các nhà nước Hồi giáo lớn tại Tây Phi, có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử chính trị và tôn giáo khu vực. Ảnh: Pinterest.
Phân tầng xã hội truyền thống rõ rệt. Xã hội Fulani truyền thống có cấu trúc phân tầng, bao gồm tầng lớp quý tộc, thợ thủ công và các nhóm phụ thuộc. Yếu tố danh dự và đạo đức cá nhân luôn được coi trọng trong cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt với nhiều thách thức hiện đại. Biến đổi khí hậu, xung đột tài nguyên và áp lực biên giới quốc gia ảnh hưởng lớn đến lối sống du mục của người Fulani. Nhiều cộng đồng đang phải thích nghi với đô thị hóa và thay đổi kinh tế – xã hội nhanh chóng. Ảnh: Pinterest.
