Lở đất vì mưa lớn khiến hai cha con thiệt mạng

AP đưa tin, các nhà chức trách ngày 23/2 cho biết, vụ sạt lở đất vì mưa lớn đã cuốn trôi hai cha con ở thành phố Arequipa, Peru. Thi thể của họ đã được tìm thấy sau đó. Lở đất cũng ảnh hưởng đến khoảng 5.500 ngôi nhà, buộc nhiều người phải sơ tán.

Con đường bị hư hại sau trận mưa lớn gây lũ lụt ở Arequipa, Peru, ngày 23/2/2026. Ảnh: AP/Jose Sotomayor.

Giới chức trách ở Arequipa đã kêu gọi Tổng thống lâm thời Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực. Thống đốc khu vực, Rohel Sánchez Sánchez, thông báo rằng nhiều nơi trú ẩn đang được mở trên khắp vùng Arequipa.

"Thực phẩm và lều trại đã được Viện Phòng vệ Dân sự Quốc gia và chính quyền khu vực Arequipa phân phát cho người dân bị ảnh hưởng", Thống đốc Sánchez thông tin.

Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết hiện tượng khí hậu El Niño Costero là nguyên nhân gây ra những trận mưa lớn trong những tuần gần đây.

Theo các nhà chức trách, nước biển Thái Bình Dương đang ấm lên và hiện tượng El Niño Costero dự kiến ​​sẽ mạnh thêm một chút vào tháng 3/2026. Sự ấm lên của nước biển dẫn đến tỷ lệ bốc hơi cao và lượng mưa cực đoan, cũng như làm tăng lưu lượng dòng chảy của các con sông.

