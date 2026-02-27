Khỉ con Punch bị mẹ bỏ rơi tại Nhật Bản: Hành trình vượt qua khó khăn

Con khỉ macaque 6 tháng tuổi có tên Punch tại sở thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản, đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Vào tuần trước, video ghi lại cảnh khỉ Punch bị đồng loại bắt nạt và ôm chặt một con thú nhồi bông làm "mẹ thay thế" sau khi bị mẹ ruột bỏ rơi đã thu hút sự quan tâm của công chúng.

Sau khi xem video, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng vì sao khỉ mẹ lại bỏ rơi Punch. Liên quan đến sự việc này, chuyên gia Alison Behie về loài linh trưởng tại Đại học Quốc gia Australia cho hay việc bỏ rơi con là bất thường nhưng vẫn xảy ra trong một số hoàn cảnh nhất định liên quan đến "tuổi tác, sức khỏe và kinh nghiệm".

Theo chuyên gia Alison, đối với trường hợp của khỉ Punch, khỉ mẹ lần đầu tiên sinh con nên thiếu kinh nghiệm.

"Nhân viên chăm sóc cũng nói rằng Punch sinh ra trong đợt nắng nóng, yếu tố gây căng thẳng cho môi trường sinh hoạt. Trong môi trường mà sự sống còn bị đe dọa bởi các yếu tố gây căng thẳng bên ngoài, khỉ mẹ có thể ưu tiên cho sức khỏe bản thân và khả năng sinh sản trong tương lai hơn là tiếp tục chăm sóc đứa con mới chào đời mà sức khỏe có thể bị ảnh hưởng trong môi trường này", chuyên gia Alison giải thích.

Con khỉ macaque 6 tháng tuổi có tên Punch ôm thú nhồi bông sau khi bị khỉ mẹ bỏ rơi. Ảnh: David Mareuil/Anadolu/Getty Images.

Sau khi bị khỉ mẹ bỏ rơi, các nhân viên sở thú đã đưa cho khỉ Punch một con đười ươi nhồi bông. Trước đó, họ đã thử nhiều phương án thay thế để khỉ Punch vơi bớt nỗi nhớ mẹ, bao gồm cuộn khăn tắm lại để nó bám vào.

"Chúng tôi nghĩ rằng việc sử dụng món đồ có hình dáng giống khỉ có thể giúp Punch tái hòa nhập với đàn dễ dàng hơn", nhân viên sở thú Kosuke Shikano cho biết.

Chuyên gia Alison cho rằng, con đười ươi nhồi bông có lẽ đóng vai trò như "vật gắn kết" bởi vì khỉ Punch mới 6 tháng tuổi. Đây là độ tuổi mà khỉ con vẫn cần khỉ mẹ chăm sóc và cho bú. Bà cho hay hành vi của những con khỉ khác đối với Punch "không phải là bắt nạt hay bất thường, mà là sự tương tác xã hội bình thường".

Theo chuyên gia Alison, nếu thiếu khỉ mẹ bên cạnh trong giai đoạn đầu đời thì khỉ Punch có thể không phát triển được các phản ứng phục tùng phù hợp để thể hiện sự yếu thế trước các cá thể thống trị. Điều này có thể gây ra những hệ lụy lâu dài đối với cách chú khỉ hòa nhập vào đàn khi trưởng thành.