Khám phá đa dạng sinh học tại di sản Mỹ Sơn qua hệ thống bẫy ảnh tự động

Chiều 25/2, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng Nguyễn Công Khiết cho biết, sau gần 3 tháng thực hiện (từ tháng 12/2025 đến nay) công tác ứng dụng công nghệ bẫy ảnh nhằm nghiên cứu đa dạng sinh học trong khu vực rừng cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã có kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Các chuyên gia đã triển khai phần mềm tuần tra thông minh, hệ thống định vị, thiết bị hỗ trợ giám sát, camera bẫy ảnh được bố trí tại các sinh cảnh rừng điển hình, ưu tiên các khu vực dọc theo các tuyến di chuyển tự nhiên của động vật hoang dã như đường mòn, khe suối và những khoảnh rừng có mức độ tác động của con người thấp.

Hệ thống bẫy ảnh tự động tại các sinh cảnh rừng điển hình trong lâm phận Khu bảo vệ cảnh quan Di tích lịch sử-văn hóa Mỹ Sơn đã ghi nhận sự hiện diện của 27 loài động vật hoang dã, thuộc nhiều nhóm phân loại khác nhau. Trong số này thú (8 loài), chim và các loài động vật hoạt động chủ yếu trên mặt đất (19 loài).

27 loài động vật hoang dã được ghi nhận trong rừng bảo vệ di tích Văn hoá thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: BQL.

Một số loài tiêu biểu được ghi nhận bao gồm: Cầy Vòi Hương, Đuôi cụt đầu xám, Chim chích họng phồng, Sáo đất lớn, Chim Oanh cổ đỏ, đặc biệt là các loài thuộc Sách đỏ Việt Nam như Cu li, Tê tê… Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) - loài được xếp hạng Sắp nguy cấp (Vulnerable-VU) theo Danh mục Đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cũng được ghi nhận ở đây.

Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết nhóm thú là nhóm được ghi nhận chủ yếu thông qua phương pháp bẫy ảnh, bao gồm các loài thú ăn cỏ, thú ăn tạp và các loài thú ăn thịt cỡ trung.

Đáng chú ý, việc ghi nhận các đàn khỉ có sự hiện diện của cá thể non cho thấy khu rừng Mỹ Sơn không chỉ đóng vai trò là nơi kiếm ăn tạm thời, mà còn là sinh cảnh sinh sản, có khả năng duy trì quần thể ổn định trong dài hạn.