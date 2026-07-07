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Hyundai Tucson 2027 chạy thử cùng bản hiện tại, chờ ngày ra mắt

Nam Nguyễn

Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục được bắt gặp trên đường chạy thử. Ở lần lộ diện này, nguyên mẫu thử nghiệm còn được đỗ cạnh phiên bản hiện hành.

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Trước đó, các tay săn ảnh cũng đã ghi lại hình ảnh Hyundai SantaFe bản facelift trên đường thử. Lần này, tâm điểm là Tucson thế hệ mới, dù vẫn được ngụy trang khá kỹ nhưng đã hé lộ nhiều chi tiết đáng chú ý với người tiêu dùng.
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Theo những hình ảnh ghi nhận được, Tucson thế hệ mới sẽ có sự thay đổi đáng kể so với thế hệ hiện tại. Ngôn ngữ thiết kế nhiều đường nét góc cạnh và cầu kỳ trước đây được thay thế bằng kiểu dáng vuông vức hơn, gợi nhớ đến các mẫu SUV cỡ lớn trong dải sản phẩm của Hyundai.
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Phần đầu xe Hyundai Tucson 2027 mới nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn chiếu sáng tách tầng. Dải đèn LED định vị ban ngày được bố trí phía trên, trong khi cụm đèn pha đặt thấp hơn. Phía dưới là hốc hút gió có các thanh ngang hướng dần về khu vực trung tâm.
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Ở thân xe, đường chân kính được thiết kế phẳng hơn, các mảng thân xe trở nên liền mạch và gọn gàng hơn. Khu vực cửa kính được tạo hình lại, kết hợp cùng phần mui dốc nhẹ. Xe cũng được trang bị bộ mâm tối ưu khí động học và hốc bánh xe có thiết kế truyền thống hơn.
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Phía sau, Hyundai thay đổi vị trí gắn biển số từ cửa hậu xuống cản sau. Cụm đèn hậu mới có thiết kế đặt dọc và nhiều khả năng được nối liền bằng một dải đèn LED mảnh. Cản sau cũng được tinh chỉnh với các đèn phản quang mỏng và phong cách thiết kế đơn giản hơn.
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Hình ảnh nội thất hiện mới chỉ được ghi lại ở mức hạn chế. Tuy nhiên, có thể nhận thấy Tucson mới sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng mỏng cùng hệ thống giải trí Pleos Connect hoàn toàn mới. Kích thước màn hình trung tâm hiện vẫn chưa được xác nhận.
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Trong khi đó, Hyundai Elantra hiện có các tùy chọn màn hình 12,9 inch và 14,6 inch, còn Hyundai Grandeur sử dụng màn hình cỡ lớn 17 inch.Ngoài ra, Tucson thế hệ mới dự kiến sẽ có vô-lăng thiết kế mới theo phong cách tối giản, hệ thống nút điều khiển được làm lại cùng các vật liệu nội thất cao cấp hơn.
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Về hệ truyền động, Hyundai hiện chưa công bố thông tin chính thức. Tuy nhiên, nhiều khả năng hãng sẽ tiếp tục nâng cấp các phiên bản hybrid và plug-in hybrid. Hiện tại, Tucson Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L 4 xi-lanh, cho công suất kết hợp 231 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm, với mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa đạt 6,2 lít/100 km ở cả đường đô thị, cao tốc và chu trình hỗn hợp.
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Trong khi đó, phiên bản Tucson Plug-in Hybrid vẫn sử dụng động cơ 1.6L nhưng được trang bị bộ pin 13,8 kWh lớn hơn cùng mô-tơ điện mạnh hơn, nâng tổng công suất lên 268 mã lực. Xe cũng có khả năng di chuyển thuần điện khoảng 32 dặm (khoảng 51 km).
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Dù Hyundai chưa xác nhận thời điểm ra mắt chính thức, việc Tucson thế hệ mới liên tục xuất hiện trên đường thử cho thấy mẫu SUV này đang tiến gần hơn đến ngày trình làng. Những thay đổi về thiết kế cùng kỳ vọng nâng cấp hệ truyền động hybrid được dự đoán sẽ giúp Tucson tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc crossover cỡ C.
Video: Hyundai Tucson thế hệ mới xuất hiện trên đường thử.
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