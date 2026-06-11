Hack (CX) Together 2026: 36 giờ thử thách đầy hấp dẫn, kết nối tài năng

36 giờ Hackathon bùng nổ sáng tạo

Diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Hack (CX) Together 2026 quy tụ hàng trăm sinh viên, lập trình viên trẻ đến từ nhiều trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo trên cả nước. Cuộc thi do Viện Công nghệ và Kinh tế số – Đại học Bách khoa Hà Nội khởi xướng, phối hợp tổ chức cùng Tập đoàn SPRIX Inc từ Nhật Bản và điều phối bởi Công ty Cổ phần Lead Consulting, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là đối tác chiến lược cùng nhiều đối tác công nghệ trong và ngoài nước.

Cuộc thi năm nay thu hút 332 thí sinh, 86 đội thi với 134 ý tưởng đến từ 33 trường đại học. Trải qua vòng sơ khảo, các đội xuất sắc nhất được lựa chọn bước vào vòng Hackathon, nơi các đội làm việc liên tục trong 36 giờ để phát triển giải pháp, xây dựng sản phẩm mẫu và trình bày trước Hội đồng Giám khảo.

SHB đồng hành cùng Hack (CX) Together 2026. Link ảnh

Tiếp nối tinh thần sáng tạo mở từ mùa trước, cuộc thi năm nay hướng tới mục tiêu kết nối học thuật – doanh nghiệp – công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng số. Các đề bài tập trung vào trải nghiệm khách hàng, AI, dữ liệu, tự động hóa và tối ưu vận hành ngân hàng trong kỷ nguyên số.

Không chỉ là sân chơi công nghệ, cuộc thi còn là môi trường để các đội thi trực tiếp tiếp cận những bài toán thực tế từ doanh nghiệp. Dưới sự cố vấn từ đội ngũ chuyên gia thuộc Khối Ngân hàng số và Khối Công nghệ thông tin SHB cùng các cố vấn công nghệ, các đội thi đã liên tục hoàn thiện giải pháp, biến những ý tưởng ban đầu thành các mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao.

Với sự sát sao và cố vấn tận tâm của đội ngũ Mentor SHB, các đội thi xuất sắc đã chính thức được gọi tên. Giải Nhất thuộc về đội VICT với đề tài Hệ thống chấm điểm tín dụng MSMEs/SMEs 3 lớp. Giải Nhì được trao cho đội ZUNO với đề tài Behavioral Finance Module for Digital Banking. Hai giải Ba thuộc về đội Nexus Imperia và đội Trustflow. Ba giải Khuyến khích được trao cho các đội DATAXTRA; AI Final Boss và đội 1520.

Với sự sát sao và cố vấn tận tâm của đội ngũ Mentor SHB, các đội thi xuất sắc đã chính thức được gọi tên. Link ảnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của cuộc thi là giúp sinh viên rèn luyện khả năng làm việc cường độ cao, hợp tác, sáng tạo và biến ý tưởng thành sản phẩm trong thời gian ngắn. Ông cho rằng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ lĩnh vực công nghệ số và ngân hàng, các ý tưởng sáng tạo cần được kết nối để trở thành sản phẩm phục vụ cuộc sống.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng kỳ vọng sinh viên các trường đại học sẽ tiếp tục cùng nhau tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn, từ đó hình thành các dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.

SHB kết nối thế hệ trẻ với tương lai ngân hàng số

Điểm đặc biệt của cuộc thi nằm ở mô hình “Open Innovation Hackathon” – nơi khoảng cách giữa học thuật và thực tiễn doanh nghiệp được rút ngắn thông qua trải nghiệm làm việc cường độ cao, liên tục trong 36 giờ.

Nhiều giải pháp được đánh giá cao nhờ khả năng ứng dụng AI, dữ liệu lớn và công nghệ số để nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu quy trình vận hành cũng như cá nhân hóa dịch vụ tài chính. Một số ý tưởng nổi bật còn được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng phát triển thành MVP và triển khai thực tế trong môi trường ngân hàng số.

Ông Trương Quốc Anh - Giám đốc Khối Ngân hàng số SHB chia sẻ tại chương trình. Link ảnh

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay lên tới 150 triệu đồng. Trong đó, đội giành Giải Nhất nhận phần thưởng trị giá 60 triệu đồng. Bên cạnh các giải thưởng chuyên môn, các đội thi vào vòng chung kết còn nhận được cơ hội cố vấn chuyên sâu, kết nối nghề nghiệp và tuyển dụng trực tiếp từ SHB. Đặc biệt, những ý tưởng tiềm năng còn có thể được phát triển thành sản phẩm mẫu (MVP) và ứng dụng trong môi trường tài chính – ngân hàng chuyên nghiệp.

Bà Hoàng Thị Lan Phương - Giám đốc Khối Quản trị & Phát triển Nguồn Nhân lực SHB chia sẻ: “Thông qua Hack (CX) Together 2026, SHB mong muốn tạo ra một môi trường để các bạn trẻ được cọ xát với những bài toán thực tế của ngành ngân hàng, từ đó phát huy tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực công nghệ. Đây cũng là cơ hội để SHB kết nối đồng hành cùng cộng đồng sinh viên và tài năng công nghệ trẻ – những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành tài chính – ngân hàng trong tương lai”.

SHB đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, với định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, trong đó công nghệ đóng vai trò động lực bứt phá. Ngân hàng đang triển khai mô hình “Future Bank” dựa trên chiến lược “5 First” gồm: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Đây không chỉ là định hướng công nghệ mà còn là nền tảng giúp SHB thay đổi toàn diện từ vận hành nội bộ đến nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thông qua việc đồng hành cùng Hack (CX) Together 2026, SHB tiếp tục khẳng định cam kết hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Ngân hàng thể hiện rõ định hướng đầu tư cho thế hệ nhân tài công nghệ trẻ, tạo dựng môi trường thuận lợi để các ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng, phát triển và từng bước đóng góp thiết thực vào tương lai của ngành ngân hàng số Việt Nam.