Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup với lực lượng đa dạng

Danh sách tập trung lần này cho thấy sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố trẻ triển vọng, cùng những cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại các câu lạc bộ.

Đáng chú ý, đội tuyển tiếp tục có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, cùng với tân binh Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc, Ngô Đăng Khoa. Việc bổ sung những cầu thủ có nền tảng đào tạo đa dạng, thể hình tốt và tư duy chơi bóng hiện đại giúp đội tuyển có thêm lựa chọn về lực lượng, tăng tính cạnh tranh ở nhiều vị trí và nâng cao chất lượng đội hình.

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Bên cạnh đó, bộ khung giàu kinh nghiệm tiếp tục được HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung hay Trương Tiến Anh đều là những cầu thủ đã nhiều năm đồng hành cùng đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới.

Trong số các câu lạc bộ đóng góp lực lượng cho đội tuyển, CLB Công An Hà Nội có tới 6 cầu thủ được triệu tập. Dù đang hướng tới các mục tiêu quan trọng tại vòng loại AFC Champions League Elite 2026/27, nhà ĐKVĐ V.League vẫn tạo điều kiện để các cầu thủ tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, qua đó tiếp tục thể hiện sự đồng hành và trách nhiệm đối với đội tuyển Việt Nam.

Danh sách tập trung lần này cũng phản ánh định hướng xây dựng lực lượng kế cận của Ban huấn luyện. Nhiều cầu thủ trẻ tài năng và đang có sự phát triển tích cực trong màu áo câu lạc bộ đã được trao cơ hội như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt, Trần Trung Kiên…

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 22/6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.