Đau bụng thoáng qua 2 ngày, phát hiện ung thư đại tràng suýt gây tắc ruột

Những cơn đau quặn vùng quanh rốn và hạ sườn phải xuất hiện khoảng 2 ngày khiến chị Đ.T.T. (53 tuổi) quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Do không sốt, không nôn, không sụt cân và cũng không có rối loạn đại tiểu tiện, chị cho rằng mình chỉ gặp vấn đề tiêu hóa thông thường.

Kết quả siêu âm ban đầu ghi nhận tình trạng dày thành đại tràng vùng góc gan kèm một số hạch mạc treo lân cận. Nghi ngờ có tổn thương bất thường tại đại tràng, các bác sĩ chỉ định thực hiện thêm các thăm dò chuyên sâu.

Chụp cắt lớp vi tính phát hiện đoạn đại tràng góc gan dày thành trên chiều dài khoảng 6,4cm, gây hẹp lòng ruột và xuất hiện dấu hiệu bán tắc đại tràng.

Khối u kích thước lớn gần bít kín đại tràng - Ảnh BVCC

Tiếp đó, nội soi đại tràng ghi nhận một khối sùi loét nằm ở đại tràng ngang sát góc gan, dễ chảy máu, phát triển mạnh và gần như chiếm toàn bộ lòng ruột. Lòng đại tràng hẹp đến mức ống nội soi không thể đi qua tổn thương.

Các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết nhiều vị trí ngay trong quá trình nội soi. Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa & Bệnh lý Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, mặc dù triệu chứng đau bụng chỉ mới xuất hiện rõ trong vài ngày, nhưng khối u thực tế đã phát triển âm thầm trong thời gian dài trước đó. Nếu không được phát hiện kịp thời, tình trạng hẹp lòng ruột có thể tiến triển thành tắc ruột hoàn toàn, đe dọa sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng chứa khối u kết hợp nạo vét hạch.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã tiến hành cắt đại tràng phải bằng phương pháp nội soi và nạo vét hạch mức D3. Kết quả ghi nhận khối u đại tràng ngang sát góc gan kích thước khoảng 5x5cm và 42 hạch được lấy một cách hệ thống tới tận gốc nơi xuất phát của các mạch máu nuôi đại tràng phải. Đồng thời, toàn bộ mạc nối lớn cũng được cắt bỏ nhằm loại trừ nguy cơ tồn tại các ổ vi di căn không thể quan sát bằng mắt thường.

Sau phẫu thuật, mẫu bệnh phẩm được gửi làm giải phẫu bệnh để đánh giá chính xác mức độ tiến triển của bệnh. Kết quả cho thấy khối u đã xâm lấn xuyên thanh mạc và di căn tới 4 trong tổng số 42 hạch được nạo vét.

Sau mổ, người bệnh được áp dụng chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS), giúp kiểm soát đau hiệu quả, sớm ăn uống và vận động trở lại. Chỉ sau vài ngày, chị T. đã có thể tự đi lại và sinh hoạt gần như bình thường.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng cảnh báo, ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý ác tính thường diễn tiến âm thầm. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ gặp những triệu chứng rất mơ hồ như đau bụng tái diễn, thay đổi thói quen đại tiện, đi ngoài ra máu hoặc thiếu máu không rõ nguyên nhân.

Khi bệnh tiến triển, khối u có thể gây hẹp lòng ruột, tắc ruột, thủng ruột hoặc di căn xa, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị triệt căn.

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