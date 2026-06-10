Chiều 10/6, phiên Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN đã diễn ra với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định sau hai ngày làm việc vô cùng khẩn trương, chương trình nghị theo chủ đề: "Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm” đã hoàn thành với nhiều kết quả thiết thực.

Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới - một con số kỷ lục. Điều quan trọng không kém là những tham luận, bài chia sẻ sâu sắc của các diễn giả.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên bế mạc

7 điểm nhấn của Diễn dàn

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu bật 7 điểm nhấn của Diễn đàn.

Đầu tiên, những vấn đề được đưa ra trong chương trình nghị sự thực sự quan trọng với mỗi quốc gia thành viên và các đối tác. Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba được xây dựng để trao đổi về những vấn đề mới nổi và dài hạn.

Thứ hai, tại Diễn đàn năm nay, Hội nghị Lãnh đạo thành phố ASEAN, Tọa đàm giữa đại diện chính đảng từ các quốc gia thành viên ASEAN, những phiên trao đổi với thanh niên và của khu vực tiểu vùng Mekong lần đầu tiên được tổ chức.

"Chúng tôi hy vọng rằng những sự kiện này giúp chúng ta có thể nuôi dưỡng những liên kết giữa con người, giao lưu con người để xây dựng một cộng đồng bền vững, bao trùm và hướng tới người dân", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nói.

Thứ ba, những trao đổi trong Diễn đàn mang tính thực chất và sáng tạo để có thể báo cáo lên các Nhà lãnh đạo ASEAN cân nhắc. Các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề đa dạng, bao gồm những vấn đề dài hạn như tự cường và gắn kết ASEAN, phòng ngừa xung đột và chuyển đổi các mô hình tăng trưởng, phát triển. Các cuộc trao đổi nhấn mạnh việc sử dụng AI bao trùm và an ninh năng lượng; đã có những tưởng rất sáng tạo để thúc đẩy chuyển dịch “sản xuất tại ASEAN” thành “sản xuất bởi ASEAN”.

Để chuyển dịch vai trò và vị trí của các quốc gia thành viên ASEAN trong các chuỗi cung ứng trên toàn cầu và thúc đẩy hài hòa các chính sách công nghiệp với các cơ chế chính sách trên toàn thế giới, các diễn giả đã nói về yêu cầu cần có sự cân bằng năng động trong bối cảnh bất ổn khó lường về địa chính trị hiện nay.

Thứ tư, qua trao đổi, tinh thần cộng đồng đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Những chia sẻ từ các lãnh đạo, các nhà học giả, các đại biểu thanh niên đã cho thấy rằng chúng ta đều quan tâm sâu sắc về an ninh khu vực và việc tuân thủ, tôn trọng luật pháp quốc tế đều là những yếu tố rất cần thiết với phát triển.

Thứ năm, các đại biểu cũng đã chia sẻ cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị của ASEAN và vai trò chiến lược của Hiệp hội. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn, cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được những tiến triển của ASEAN trong những năm qua. Chúng ta thấy tại Diễn đàn một con số kỷ lục các đại biểu tham gia bao gồm lãnh đạo của các quốc gia thành viên và đại biểu đại diện cho các đối tác đối thoại của ASEAN.

Thứ sáu, chúng ta thấy được điểm giao thoa về quan điểm trong ASEAN trước những thách thức hiện nay. Tăng cường tự cường và khả năng thích ứng của khu vực là ưu tiên cao của chúng ta, các diễn giả đã nhấn mạnh nhu cầu phải xây dựng một môi trường chiến lược trong dài hạn, chứ không phải chỉ để ứng phó trong ngắn hạn. Chúng ta cũng cần phải hội nhập sâu hơn và không quay lưng lại với những nỗ lực chung của ASEAN. Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đòi hỏi chúng ta phải có hành động tích cực hơn, chủ động hơn.

Thứ bảy, trong vai trò Ban tổ chức, Bộ trưởng Lê Hoài Trung vô cùng vui mừng với sự quan tâm dành cho diễn đàn năm nay và tình hữu nghị, hợp tác mà các diễn giả, đại biểu, những người bạn, đối tác, đồng nghiệp dành cho Việt Nam. "Chúng tôi vui mừng nhận thấy diễn đàn sau 3 năm vừa qua đã trở thành một nền tảng ngày càng quan trọng hơn cho tất cả chúng ta để thúc đẩy những nỗ lực chung nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ của ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng nằm ngoài khu vực", Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng nhiều đại biểu cùng chia sẻ niềm tin rằng Diễn đàn Tương lai ASEAN đã mang lại cho chúng ta một cảm giác vô cùng lạc quan về tương lai.

Tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và sự thấu hiểu giữa các chính đảng

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã có báo cáo về kết quả Tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á với chủ đề "Vai trò của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN".

Tọa đàm được thiết kế như một nền tảng để các chính đảng trong khu vực trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng. Hoạt động này diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng, với sự tham gia tích cực của 11 chính đảng đến từ các quốc gia Đông Nam Á, cùng đông đảo học giả và chuyên gia trong khu vực.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, các đại biểu thống nhất rằng việc tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các chính đảng có ý nghĩa thiết yếu trong việc tăng cường đoàn kết ASEAN, nâng cao khả năng chống chịu của khu vực và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể nhằm tăng cường lòng tin, làm sâu sắc hơn hợp tác và hỗ trợ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Đặc biệt, nhiều ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị và hoạch định chính sách công, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến có thể tạo ra những đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đánh giá cao giá trị thực tiễn của mô hình tọa đàm và bày tỏ ủng hộ việc duy trì các hoạt động trao đổi thường xuyên hơn giữa các chính đảng ở Đông Nam Á. Các ý kiến cũng kỳ vọng tọa đàm sẽ từng bước trở thành một cơ chế đối thoại định kỳ, tạo dựng một nền tảng bền vững cho việc xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết giữa các chính đảng và giới học giả trong khu vực.

Tăng cường đối thoại, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đô thị ASEAN

Tổng kết về Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hội nghị do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam đồng chủ trì trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN đã diễn ra thành công với sự tham dự của hơn 250 đại biểu, đại diện cho hơn 25 thành phố và địa phương thuộc các nước thành viên ASEAN, cùng đông đảo học giả và chuyên gia trong và ngoài khu vực.

Các đại biểu đánh giá cao sáng kiến của Hà Nội trong việc tổ chức hội nghị, coi đây là một diễn đàn thiết thực nhằm tăng cường đối thoại, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đô thị ASEAN trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Tại hội nghị, các thành phố ASEAN cùng chia sẻ nhận thức rằng đô thị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hội nghị cũng ghi nhận những thách thức chung mà các đô thị ASEAN đang phải đối mặt, từ biến đổi khí hậu, khoảng cách phát triển, thiếu hụt nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đến những vấn đề mới nổi liên quan tới trí tuệ nhân tạo và an ninh dữ liệu. Các đại biểu thống nhất rằng chính những thách thức này cũng mở ra cơ hội để các thành phố tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.

Qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị đã xác định hai định hướng trọng tâm, trong đó nhấn mạnh công nghệ và hạ tầng số chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng năng lực quản trị hiện đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; đồng thời đề cao vai trò của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và sự tham gia của khu vực tư nhân trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số tại các đô thị ASEAN.

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng, các thành phố cần ưu tiên phát triển hạ tầng xanh, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững, với người dân luôn phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược ứng phó, thích ứng và phát triển.

Đáng chú ý, các đại biểu đã có dịp báo cáo kết quả hội nghị với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN của Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của các đô thị trong tiến trình phát triển của ASEAN và khẳng định sự đồng hành của Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) trong việc thúc đẩy các khuôn khổ chính sách thuận lợi cho phát triển đô thị bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường các cơ chế đối thoại, kết nối giữa các thành phố ASEAN trong thời gian tới. Về phần mình, thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong khu vực để thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.​